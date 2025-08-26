Trump é o protagonista da reunião ministerial de Lula

O protagonista da reunião de Lula com seu ministério, nesta terça-feira, é um ator oculto: Donald Trump. Quase tudo gira em torno dele. A pauta foi concebida para transformar tarifaço em limonada.

Lula encomendou a Sidônio Palmeira, o ministro da Secom, uma exposição sobre sua nova ideia fixa: a defesa da soberania. Já está presente em discursos, entrevistas e postagens. Será martelada também em campanha publicitária.

Deseja-se que todo o governo rale para aprovar no Congresso o plano de socorro às vítimas do tarifaço, apelidado de "Brasil Soberano". É a nova prioridade do Planalto, ao lado da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil e da regulação das big techs.