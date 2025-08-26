Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Opinião

Trump é o protagonista da reunião ministerial de Lula

Josias de Souza
Colunista do UOL
Imagem: Foto: Ricardo Stuckert/PR

O protagonista da reunião de Lula com seu ministério, nesta terça-feira, é um ator oculto: Donald Trump. Quase tudo gira em torno dele. A pauta foi concebida para transformar tarifaço em limonada.

Lula encomendou a Sidônio Palmeira, o ministro da Secom, uma exposição sobre sua nova ideia fixa: a defesa da soberania. Já está presente em discursos, entrevistas e postagens. Será martelada também em campanha publicitária.

Deseja-se que todo o governo rale para aprovar no Congresso o plano de socorro às vítimas do tarifaço, apelidado de "Brasil Soberano". É a nova prioridade do Planalto, ao lado da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil e da regulação das big techs.

Trump deslocou Lula do inferno astral para uma zona de conforto. Sua popularidade continua no vermelho. Mas a distância entre as taxas de reprovação e de aprovação caiu graças a dois movimentos: o avanço de Trump sobre o Brasil e o recuo do preço dos alimentos. No polo oposto, o rival Tarcísio de Freitas escondeu o boné vermelho de Trump no armário. Mas deixou Bolsonaro de fora.

A estratégia de Lula tem dois fios desencapados: a ausência de uma marca e a distância da eleição. O PAC empacou. Programas simples como Vale-Gás e reforma de casas populares demoram a passar do bumbo para a realidade. Em outubro de 2026, a defesa da soberania talvez seja apenas um tema gasto.

