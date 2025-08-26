Vigilância de Bolsonaro esvazia hipótese de prisão preventiva
Escorando-se em parecer do procurador-geral da República Paulo Gonet, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou à Polícia Federal que vigie Bolsonaro em tempo integral. O monitoramento destina-se a evitar a fuga do réu às vésperas do julgamento que deve resultar na sua condenação no processo sobre a trama do golpe.
A decisão foi tomada menos de 24 horas antes do vencimento do prazo para que Gonet informe a Moraes, nesta quarta-feira, se considera que o risco de fuga e a violação das cautelares que proíbem o uso de redes sociais e a comunicação com outros investigados justificaria a antecipação da tranca de Bolsonaro.
Na prática, a opção pelo monitoramento sinaliza que Gonet e Moraes podem considerar desnecessária a prisão antes de uma sentença condenatória. Moraes deu um passo adiante. Fixou prazo de cinco dias para que Paulo Gonet decida sobre o oferecimento de denúncia contra Bolsonaro e o filho Eduardo no inquérito sobre a coação no curso do processo da tentativa de golpe de Estado.
A vigilância da PF sobre Bolsonaro foi decidida a partir de pedido formulado pelo líder petista Lindbergh Farias na última sexta-feira. Deu-se no âmbito do inquérito que apura a parceria do clã Bolsonaro com Trump para coagir o Supremo com sanções contra o Brasil. Lindbergh sustentou que havia o risco de Bolsonaro refugiar-se na Embaixada dos Estados Unidos, distante poucos quilômetros de sua casa.
Confirmando-se o descarte da hipótese de prisão preventiva, a ação de Lindbergh terá contribuído com Bolsonaro. Em explicações remetidas ao Supremo, seus advogados refutaram a hipótese de fuga. Negaram violações às medidas cautelares. Pediram a revogação da prisão domiciliar. Não serão atendidos. Mas estão na bica de saborear a manutenção do status menos gravoso do seu cliente, que deve ser mantido em casa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.