Vigilância de Bolsonaro esvazia hipótese de prisão preventiva

Escorando-se em parecer do procurador-geral da República Paulo Gonet, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou à Polícia Federal que vigie Bolsonaro em tempo integral. O monitoramento destina-se a evitar a fuga do réu às vésperas do julgamento que deve resultar na sua condenação no processo sobre a trama do golpe.

A decisão foi tomada menos de 24 horas antes do vencimento do prazo para que Gonet informe a Moraes, nesta quarta-feira, se considera que o risco de fuga e a violação das cautelares que proíbem o uso de redes sociais e a comunicação com outros investigados justificaria a antecipação da tranca de Bolsonaro.

Na prática, a opção pelo monitoramento sinaliza que Gonet e Moraes podem considerar desnecessária a prisão antes de uma sentença condenatória. Moraes deu um passo adiante. Fixou prazo de cinco dias para que Paulo Gonet decida sobre o oferecimento de denúncia contra Bolsonaro e o filho Eduardo no inquérito sobre a coação no curso do processo da tentativa de golpe de Estado.