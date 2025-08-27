'E daí? Não sou carcereiro!', diz centrão para a família Bolsonaro
O assanhamento de antigos aliados com a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas deixou a família Bolsonaro nervosa. Porta-vozes da irritação do clã, Eduardo e Carlos Bolsonaro sustentam que a articulação, intensificada às vésperas do julgamento do pai, é oportunista e desumana.
O centrão dá de ombros para os ataques dos filhos. É como se o grupo dissesse para o clã do futuro presidiário: "E daí? Não sou carcereiro!" O centrão não fica com raiva. Fica com tudo. Prepara a lápide de Bolsonaro e constrói um novo anti-Lula sem desocupar o governo dele.
Depois de chamar Tarcísio e assemelhados de "ratos", Carlos Bolsonaro se queixa da "completa falta de humanidade" da rataria. Eduardo vê "chantagem" na tese de que os aliados limam o pai da sucessão "para o bem" dele, por um futuro indulto. Para Eduardo, só o Supremo deveria ser permeável às chantagens de Trump.
Ironicamente, Bolsonaro abriu sua própria trilha para o inferno. Os filhos ajudaram a ladrilhar. Eduardo é caprichoso. Foi aos Estados Unidos por que é o único bilíngue da dinastia. Fala português e um monte de mentiras.
Conseguiu um novo indiciamento para o pai. Adicionou ao seu rol de crimes a coação no curso do processo da trama do golpe. Cavou para Bolsonaro uma prisão domiciliar, agora submetida a vigilância policial ininterrupta. Mais um pouco e Bolsonaro vai acabar se tornar, na cadeia, um fervoroso adepto da causa do aborto.
