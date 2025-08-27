No ponto de ônibus, blindagem de parlamentares é pilantragem
Antes de analisar projetos tóxicos, o Congresso deveria submetê-los ao teste do ponto de ônibus. Ideias mal recebidas pelo trabalhador na fila da condução seriam automaticamente enterradas.
Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que é "um direito do Congresso" discutir e votar o que chama de "PEC das Prerrogativas." Proíbe a abertura de investigações criminais contra parlamentares sem autorização da Câmara e do Senado.
Os deputados seriam xingados de pilantras se tivessem que defender essa PEC no ponto de ônibus. O que Hugo Motta chama de "independência" para os parlamentares exercerem suas atividades o trabalhador chamaria de sem-vergonhice.
A regra que condiciona a abertura de investigações contra congressistas ao aval do Congresso vigorou entre 1988 e 2001. Foi revogada por pressão social, depois que a corporação barrou a abertura de mais de 200 pedidos para investigar parlamentares.
Hoje, há nos escaninhos do Supremo cerca de 80 inquéritos sobre malversação de verbas federais liberadas por meio de emendas parlamentares. No final de semana, o ministro Flávio Dino mandou investigar suspeitas no manuseio de mais R$ 694 milhões.
Num ambiente assim, o Congresso deveria considerar a hipótese de substituir todo o texto constitucional pela Constituição enxuta proposta pelo historiador Capistrano de Abreu, morto em 1927. Teria dois artigos: Primeiro: "Todo brasileiro deve ter vergonha na cara." Segundo: "Revogam-se as disposições em contrário". Essa passaria no teste do ponto de ônibus.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.