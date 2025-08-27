No ponto de ônibus, blindagem de parlamentares é pilantragem

Antes de analisar projetos tóxicos, o Congresso deveria submetê-los ao teste do ponto de ônibus. Ideias mal recebidas pelo trabalhador na fila da condução seriam automaticamente enterradas.

Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que é "um direito do Congresso" discutir e votar o que chama de "PEC das Prerrogativas." Proíbe a abertura de investigações criminais contra parlamentares sem autorização da Câmara e do Senado.

Os deputados seriam xingados de pilantras se tivessem que defender essa PEC no ponto de ônibus. O que Hugo Motta chama de "independência" para os parlamentares exercerem suas atividades o trabalhador chamaria de sem-vergonhice.