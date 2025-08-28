Cerco ao PCC revela o poder da ação sobre a empulhação estatal
O Brasil teve pelo menos dez planos de segurança pública nas últimas duas décadas. Os resultados foram pífios para o Estado, mas exuberantes para o crime. A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira contra o PCC mostra o quanto a esculhambação estatal contribuiu para a organização da criminalidade.
Investigação de dois anos —a mais ampla já realizada no país contra o crime organizado— levou às ruas 1.400 agentes. Mostra que, no combate à criminalidade graúda, uma ação bem planejada vale mais do que a empulhação de uma dezena de planos governamentais pirotécnicos.
Os agentes foram aos endereços de mais de 350 pessoas e empresas. Estima-se que movimentaram algo como R$ 30 bilhões de origem criminosa. A operação ocorre em oito estados. Neles, a multinacional brasileira do crime opera como sociedade anônima nos ramos de combustível, imobiliário e financeiro.
O PCC controla postos de abastecimento, transaciona imóveis e aplica em fundos de investimento de fintechs próprias. O tráfico de drogas vai virando um ramo secundário do empreendimento. Entre os estados esquadrinhados pela investigação estão São Paulo, Paraná e Goiás, cujos governadores se apresentam como presidenciáveis anti-Lula.
Alheias ao tiroteiro da campanha eleitoral fora de época, juntaram-se harmoniosamente na força-tarefa anti-PCC autoridades federais e estaduais: PF e policiais estaduais, Receita Federal, Secretaria de Fazenda de São Paulo, Ministério Público federal e estadual.
Ficou entendido que, se os governantes trocarem a artilharia pela colaboração republicana, talvez passem a desfrutar de aparatos tão organizados quanto o crime. Valorizando o que tem de bom, o Estado terá um caminho árduo, mas chegará a algum lugar. Apostando em planos cenográficos, rodopiarão a esmo.
