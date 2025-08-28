Tarcísio e ministros de Lula apequenam o cerco ao PCC
Em poucas horas, Tarcísio de Freitas e o primeiro escalão da gestão Lula conseguiram apequenar um grande feito obtido após dois anos de trabalho árduo: o cerco histórico às finanças do PCC. O governador de São Paulo, dois ministros -Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad— e o chefe da Polícia Federal, Andrei Passos, meteram-se numa disputa tosca.
Reivindicam a paternidade de uma ação que deve seu êxito à colaboração inédita de agentes do Estado que deixaram as divisões políticas de lado para quebrar as penas de uma megaestrutura criminosa. Desbaratou-se um esquema que dá ao PCC, multinacional brasileira do crime, uma aparência de sociedade anônima. Tem um pé na venda de combustível adulterado e outro na Faria Lima e suas fintechs. Movimentou R$ 52 bilhões desde 2020.
O que deveria ser uma única operação foi subdividida em três: Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo. Quasar e Tank, comandadas pela Polícia Federal. Os resultados foram trombeteados em duas entrevistas coletivas —uma na capital paulista, outra em Brasília, coreografada e testemunhada pelo ministro do marketing do Planalto, Sidônio Palmeira.
"É a maior operação da história", disse Lewandowski. Atingiu "o andar de cima" do PCC, ecoou Haddad. Incomodado com o esforço do governo federal para capitalizar os dividendos políticos, Tarcísio pendurou nas redes sociais um vídeo de teor eleitoreiro. Nele, sustentou que o cerco ao PCC tem origem no trabalho de inteligência da polícia paulista, irradiado para outros estados.
Andrei Passos, o chefe da PF, injetou veneno na atmosfera ao levantar a suspeita de vazamento de informações sigilosas. Lamentou que apenas seis das 14 ordens de prisão foram executadas. "Não é uma estatística normal das operações da PF", declarou.
Ironicamente, o cabo de guerra contradiz uma frase em que Fernando Haddad disse quase tudo: "Espero que essa coordenação nossa com os estados subnacionais se intensifique. Que a gente deixe de lado as disputas menores para combater o crime em uníssono, de forma coordenada, como política de Estado".
Faltou definir "uníssono". O que se vê é uma algaravia eleitoreira com potencial para malbaratar o bom trabalho conjunto de servidores e agências federais e dos dez estados envolvidos na megaoperação histórica.
