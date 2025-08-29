Num botequim, Eduardo já teria sido dispensado por justa causa

A língua portuguesa é tão rica que certas palavras permanecem escondidas nos fundões dos dicionários. São usadas apenas quando as coisas saem dos eixos. Um desses termos raros é o adjetivo "esdrúxulo". Outro é o verbo "apatifar". O penúltimo lance de Eduardo Bolsonaro impõe o uso dos dois termos.

Em ofício à presidência da Câmara, o fujão pede a criação de mecanismos que lhe permitam exercer o mandato desde o exterior. Alega que sua permanência nos Estados Unidos é "forçada", pois seria "perseguido" no Brasil. Sustenta que continua no exercício do mandato, dedicando-se à "diplomacia parlamentar."

O pedido é esdrúxulo porque foge a qualquer padrão. Transforma o filho de Bolsonaro, com sua missão antipatriótica de cavar sanções contra o Brasil, num desafio à teoria de Charles Darwin. Eduardo tornou-se objeto de estudo sobre a regressão humana.