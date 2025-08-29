Assine UOL
Josias de Souza

PGR evita que PF forneça pano para figurino de vítima do 'mito'

Josias de Souza
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters

Em ofício entregue ao Supremo, o procurador-geral Paulo Gonet posicionou-se contra a pretensão da Polícia Federal de colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro. Abateu duas bizarrices com uma cajadada. Primeiro, sepultou a prepotência policial. Segundo, matou o risco de a PF fornecer pano para o figurino de vítima de Bolsonaro.

Na Presidência e fora dela, os maiores excessos a que Bolsonaro foi submetido sempre foram os de moderação. A condescendência com o personagem foi diminuindo na proporção direta da aproximação do dia do julgamento, marcado para terça-feira.

Num prenúncio do que está por vir, Bolsonaro foi sendo encarcerado em conta-gotas. A retenção do passaporte, a tornozeleira eletrônica, a reclusão em casa à noite e nos finais de semana, a prisão domiciliar, o monitoramento policial da rua por 24 horas...

De repente, a PF insinuou que só a presença de agentes dentro da casa poderia eliminar totalmente o risco de fuga do réu. Quem confiava nas medidas cautelares adotadas pelo Supremo ficou autorizado a perguntar: para que serve a tornozeleira eletrônica? De que adianta a prisão domiciliar? Como confiar numa polícia que não confia na vigilância policial?

Tudo o que exagera enfraquece. O exagero da Polícia Federal debilita até a boa vontade de quem acredita na capacidade técnica da corporação.

