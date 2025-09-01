Alérgicos a democracia, generais evitam servir de plateia para STF

Tem gente que é intolerante a lactose, e glúten. Os generais do complô do golpe têm dificuldade para digerir a democracia. Por isso, evitam servir de plateia para o Supremo durante o próprio julgamento. Bolsonaro também hesita. O ar democrático faz surgir brotoejas na alma do capitão e do seu generalato bolsonarista.

Tem gente que é intolerante a lactose, e glúten. Os generais do complô do golpe têm dificuldade para digerir a democracia. Por isso, evitam servir de plateia para o Supremo durante o próprio julgamento. Bolsonaro também hesita. O ar democrático faz surgir brotoejas na alma do capitão e do seu generalato bolsonaristaTem gente que é intolerante a lactose, e glúten. Os generais do complô do golpe têm dificuldade para digerir a democracia. Por isso, evitam servir de plateia para o Supremo durante o próprio julgamento. Bolsonaro também hesita. O ar democrático faz surgir brotoejas na alma do capitão e do seu generalato bolsonarista.

A história da tentativa de golpe de Bolsonaro é, na verdade, o registro dos crimes e das loucuras que levaram um capitão destrambelhado e sua tropa de degenerados —as "minhas Forças Armadas"— a tramar a desgraça da democracia. Registra-se também a maneira qualificada como a democracia lida com gente que tão desqualificada.