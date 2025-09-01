Alérgicos a democracia, generais evitam servir de plateia para STF
Tem gente que é intolerante a lactose, e glúten. Os generais do complô do golpe têm dificuldade para digerir a democracia. Por isso, evitam servir de plateia para o Supremo durante o próprio julgamento. Bolsonaro também hesita. O ar democrático faz surgir brotoejas na alma do capitão e do seu generalato bolsonarista.
A história da tentativa de golpe de Bolsonaro é, na verdade, o registro dos crimes e das loucuras que levaram um capitão destrambelhado e sua tropa de degenerados —as "minhas Forças Armadas"— a tramar a desgraça da democracia. Registra-se também a maneira qualificada como a democracia lida com gente que tão desqualificada.
Os oficiais do alto-comando do golpe já deveriam ter notado que a democracia é inofensiva. Na fase dos depoimentos, foram compelidos a dar as caras no Supremo.
Nenhum deles teve a unha arrancada. Ninguém foi pendurado no pau de arara. Desfrutaram de todas as regalias que o devido processo legal proporciona, sem a tortura e o extermínio que vicejavam na ditadura que tanto veneram.
