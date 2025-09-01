Eduardo morde a isca de Lula e atira novamente contra Tarcísio
Movido a intuição, Lula colocou Tarcísio de Freitas para brigar com o bolsonarismo. Fez isso ao dizer, na reunião ministerial da semana passada, estar convencido de que o governador paulista se equipa para disputar o Planalto. Eduardo Bolsonaro mordeu a isca.
Num instante em que Bolsonaro escala o patíbulo do Supremo, Tarcísio capricha na submissão ao criador. Repetiu na sexta-feira que, se virasse presidente, seu primeiro ato seria o indulto de Bolsonaro. Ecoou o "mito" nas críticas ao Supremo: "Infelizmente, hoje, eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto."
Alheio aos rapapés de Tarcísio ao pai, Eduardo voltou a atirar contra o governador. Insinuou que a personalidade do presidenciável predileto do centrão, excessivamente pró-sistema, não satisfaz o eleitorado bolsonarista.
Na definição de Eduardo, o perfil de Tarcísio "realmente não é de combate ao establishment". Autoexilado nos Estados Unidos, finge ignorar a proximidade do seu pai com a cúpula do centrão. Soou categórico: "Acho que a nossa base espera outra coisa de nós". Indiciado pela PF por coagir o Supremo, Eduardo voltou a ameaçar o Brasil com uma improvável postulação presidencial.
"Ao que parece, o PL quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio ou para alguém que não seja o Bolsonaro. Isso é um atropelo da opinião pública e não é só do meu nome, é o do Flávio Bolsonaro também. Se o Jair Bolsonaro não concorrer, eu vou ter que procurar outro partido e sair candidato. Mesmo que seja derrotado, existe vitória na derrota."
Para Lula, Tarcísio e os tecelões do centrão fazem tabelinha com o próprio Bolsonaro. Preferiria medir forças com um representante do clã. Decidido a restaurar o fator democrático que lhe deu a vitória, por pequena margem, em 2022, opera para gravar o bolsonarismo na testa de Tarcísio.
"Temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema direita muito forte", disse Lula na sexta-feira, de passagem por Minas Gerais. "O Tarcísio vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Ele sabe disso."
Nesta segunda-feira, a ministra Gleisi Hoffmann, coordenadora política do Planalto, ecoou Lula ao ironizar o desejo de Tarcísio de indultar Bolsonaro. Chamou-o de "candidato fantoche, que só pensa em servir ais interesses do seu chefe."
Quer dizer: levado à vitrine por Lula e pelo centrão, Tarcísio tornou-se candidato favorito a sparring. Antes mesmo de assumir formalmente sua pretensão presidencial, o apanha dos dois lados.
