Eduardo morde a isca de Lula e atira novamente contra Tarcísio

Na definição de Eduardo, o perfil de Tarcísio "realmente não é de combate ao establishment". Autoexilado nos Estados Unidos, finge ignorar a proximidade do seu pai com a cúpula do centrão. Soou categórico: "Acho que a nossa base espera outra coisa de nós". Indiciado pela PF por coagir o Supremo, Eduardo voltou a ameaçar o Brasil com uma improvável postulação presidencial.

"Ao que parece, o PL quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio ou para alguém que não seja o Bolsonaro. Isso é um atropelo da opinião pública e não é só do meu nome, é o do Flávio Bolsonaro também. Se o Jair Bolsonaro não concorrer, eu vou ter que procurar outro partido e sair candidato. Mesmo que seja derrotado, existe vitória na derrota."

Para Lula, Tarcísio e os tecelões do centrão fazem tabelinha com o próprio Bolsonaro. Preferiria medir forças com um representante do clã. Decidido a restaurar o fator democrático que lhe deu a vitória, por pequena margem, em 2022, opera para gravar o bolsonarismo na testa de Tarcísio.

"Temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema direita muito forte", disse Lula na sexta-feira, de passagem por Minas Gerais. "O Tarcísio vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Ele sabe disso."

Nesta segunda-feira, a ministra Gleisi Hoffmann, coordenadora política do Planalto, ecoou Lula ao ironizar o desejo de Tarcísio de indultar Bolsonaro. Chamou-o de "candidato fantoche, que só pensa em servir ais interesses do seu chefe."

Quer dizer: levado à vitrine por Lula e pelo centrão, Tarcísio tornou-se candidato favorito a sparring. Antes mesmo de assumir formalmente sua pretensão presidencial, o apanha dos dois lados.