Desesperado, Bolsonaro recorre a Tarcísio e Lira por anistia geral
No instante em que o Supremo inicia o julgamento que eleva a história da República, o chefe da organização criminosa do golpe opera nos bastires para rebaixar o pé-direito da democracia.
Preso no domicílio e trancado em seus rancores, Bolsonaro oscila entre a tristeza e o desespero. A proximidade da condenação acendeu a luz vermelha que conteve o triunfalismo gerado pela chantagem de Trump.
Triste, Bolsonaro desistiu de comparecer ao julgamento da cúpula do complô golpista no Supremo. Desesperado, jogou-se no colo do centrão. Recorreu a Tarcísio de Freitas e Arthur Lira para tentar destravar no Congresso uma proposta de anistia que o inclua.
Para persuadir Bolsonaro a apontá-lo como herdeiro político, Tarcísio mandou às favas a moderação. Após prometer o indulto, enfiou os pés no pântano da anistia. Uma anistia que, segundo disse Lira em visita ao mito preso, a Câmara hesita em aprovar.
Nesta terça-feira, Tarcísio dá expediente em Brasília. O pretexto é uma reunião com Sandoval Feitosa, o chefe da Aneel. O motivo real é a articulação pró-anistia.
Na véspera, Tarcísio recebeu em São Paulo o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Que escreveu nas redes sociais: "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio... No cardápio do dia: anistia."
Tarcísio e Pereira falaram por telefone com o presidente da Câmara, Hugo Motta, também filiado ao Republicanos. Ele estava em Pernambuco. Espremido numa entrevista, Motta não esboçou compromisso com a "anistia já": "Será debatida no momento certo."
Considerando-se a consistência das provas, Bolsonaro será condenado. Prender o sentenciado é incontornável. Conviver com a articulação pró-anistia é intolerável. Mostra que o filme do atraso não termina com os veredictos do Supremo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.