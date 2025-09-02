Desesperado, Bolsonaro recorre a Tarcísio e Lira por anistia geral

No instante em que o Supremo inicia o julgamento que eleva a história da República, o chefe da organização criminosa do golpe opera nos bastires para rebaixar o pé-direito da democracia.

Preso no domicílio e trancado em seus rancores, Bolsonaro oscila entre a tristeza e o desespero. A proximidade da condenação acendeu a luz vermelha que conteve o triunfalismo gerado pela chantagem de Trump.

Triste, Bolsonaro desistiu de comparecer ao julgamento da cúpula do complô golpista no Supremo. Desesperado, jogou-se no colo do centrão. Recorreu a Tarcísio de Freitas e Arthur Lira para tentar destravar no Congresso uma proposta de anistia que o inclua.