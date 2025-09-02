Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Discurso inicial de Moraes cai sobre Bolsonaro como lápide

Josias de Souza
Colunista do UOL
Alexandre de Moraes durante primeiro dia do julgamento da trama golpista
Alexandre de Moraes durante primeiro dia do julgamento da trama golpista Imagem: Antonio Augusto/STF

Se o discurso de Alexandre de Moraes na abertura do julgamento da cúpula do complô do golpe serviu para alguma coisa foi para sinalizar que a morte judicial de Bolsonaro e seus comparsas mais graúdos é anterior a si mesma. Começa antes da condenação. A fala do relator caiu sobre que resta da biografia dos réus como uma lápide.

Moraes soou certeiro, antijurídico e desnecessário. Acertou no olho da mosca ao torpedear a anistia. "A impunidade, a covardia e a omissão não são opções para a pacificação", disse. Não considera aceitável um "apaziguamento que signifique impunidade." Acertou novamente o alvo ao repetir que "tentativas de obstrução" por meio de sanções de Trump "não afetarão a imparcialidade e a independência do Supremo".

O ministro afastou-se das normas jurídicas ao injetar política numa fase do processo em que deveria apenas ler um resumo do processo contra o grupo crucial, sem antecipar juízos que serão esmiuçados no voto que apresentará na semana que vem. Bancada do Supremo não se confunde com tribuna do Legislativo.

O discurso político de Moraes foi desnecessário porque a abundância de provas já sinaliza a condenação dos réus. Num julgamento que deve terminar em dez dias, não deveria interessar às togas senão o cálculo das penas. Política numa hora dessas serve apenas para fornecer pano para o figurino de vítima de golpistas indefensáveis.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.