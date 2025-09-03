Anistia torna a democracia um regime com a cabeça a prêmio
O Supremo mal começou a ajeitar a forca de Bolsonaro e o Congresso já corre para cortar a corda. Tramada nos bastidores, a anistia é um golpe dentro do outro. Se livrarem o pescoço dos golpistas, deputados e senadores farão da democracia um regime com a cabeça permanentemente a prêmio. Com a cumplicidade de Tarcísio de Freitas e sob aplausos de Donald Trump.
Por enquanto, a proposta de anistia é como um fenômeno paranormal. Sabe-se que existe porque o deputado Sóstenes Cavalcante diz ter passado uma cópia para Tarcísio, que perambulou por Brasília nesta terça-feira. Mas ver mesmo, fora do círculo bolsonarista, ninguém viu.
Adeptos do projeto Tarcísio-2026, União Brasil e PP juntaram-se ao Republicanos do governador paulista num jogral pró-anistia. Querem livrar Bolsonaro da cadeia sem devolvê-lo às urnas. Companheiro de partido de Tarcísio, Hugo Motta, o chefe da Câmara, insinuou que levará a anistia a voto: "Aumentou o número de líderes pedindo".
Líder do PT, Lindbergh Farias deu o braço a torcer: "Cresceu o movimento com a presença do Tarcísio aqui em Brasília". Herdeiro biológico do espólio bolsonarista, Flávio Bolsonaro acenou com a inclusão do afilhado político do pai no inventário: "Tarcísio é leal a Bolsonaro. Espero que possamos entregar nos próximos dias esse projeto de anistia."
Sob a estridência da banda muda do Senado, Davi Alcolumbre se finge de morto. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, Alexandre de Moraes gritou teatro dentro do incêndio: "Confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, significa impunidade e desrespeito à Constituição."
Quer dizer: se passar no Congresso, a anistia será matéria-prima para um novo conflito entre Poderes. O que deveria ser apenas um julgamento histórico vai se convertendo num enredo vexatório. Tem começo e meio. Mas nunca chega ao fim.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.