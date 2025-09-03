Defesa de Bolsonaro trata trama do golpe como um crime acéfalo
Todo julgamento tem uma fatalidade própria. Levando-se a defesa de Bolsonaro ao pé da letra, o complô do golpe foi uma trama conduzida por organização criminosa acéfala, uma quadrilha sem chefe. Bolsonaro seria beneficiário direto do golpe. Mas a defesa sustenta que ele não tem nada a ver com coisa nenhuma.
Nesse enredo, há atitudes criminosas. Mas Bolsonaro não soube de absolutamente nada. A delação do seu ex-ajudante de ordens é mentirosa. A virada de mesa refugada por dois comandantes militares foi mero devaneio. E não há prova que vincule o "mito" ao Plano Verde e Amarelo, à Operação Luneta ou ao 8 de janeiro.
Ecoando Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi jogou ao mar o que chamava de "meu Exército". Pediu a anulação do prêmio judicial reivindicado por Cid, um delator que o chefe chamava de filho.
Foram abandonados à própria sorte oficiais como o general palaciano Mário Fernandes e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. São autores confessos do plano de triplo homicídio -Lula, Alckmin e Moraes— e de roteiro indicando os estágios de um golpe.
Segundo o doutor Vilardi, Bolsonaro "foi tragado" por fatos dos quais não teve conhecimento. Nesse roteiro, o réu é um ex-Bolsonaro. Pede para ser tratado como um ex-presidente abilolado, não como chefe de uma organização criminosa golpista.
Para desassossego de Bolsonaro, a solidariedade virou uma virtude fugidia também para os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Nenhum dos dois nega os crimes. A defesa de Heleno sustenta que ele se afastou do ex-amigo. A de Paulo Sergio, alega que o ex-ministro da Defesa se empenhou para evitar que Bolsonaro consumasse a "doideira" de um golpe.
