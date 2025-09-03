Defesa de Bolsonaro trata trama do golpe como um crime acéfalo

Todo julgamento tem uma fatalidade própria. Levando-se a defesa de Bolsonaro ao pé da letra, o complô do golpe foi uma trama conduzida por organização criminosa acéfala, uma quadrilha sem chefe. Bolsonaro seria beneficiário direto do golpe. Mas a defesa sustenta que ele não tem nada a ver com coisa nenhuma.

Nesse enredo, há atitudes criminosas. Mas Bolsonaro não soube de absolutamente nada. A delação do seu ex-ajudante de ordens é mentirosa. A virada de mesa refugada por dois comandantes militares foi mero devaneio. E não há prova que vincule o "mito" ao Plano Verde e Amarelo, à Operação Luneta ou ao 8 de janeiro.

Ecoando Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi jogou ao mar o que chamava de "meu Exército". Pediu a anulação do prêmio judicial reivindicado por Cid, um delator que o chefe chamava de filho.