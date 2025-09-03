'Meu Exercito' marcha na contramão de Bolsonaro

O segundo dia do julgamento do núcleo crucial do complô do golpe escancarou algo que vem sendo insinuado desde a fase de inquérito policial. Abriu-se um fosso entre as estratégias de Bolsonaro e dos oficiais que compunham aquilo que ele chamava de "meu Exército." Vigora o sistema de cada um por si.

Andrew Farias, advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, chegou mesmo a dizer que seu cliente teve participação ativa na conspiração golpista. Só que teria agido para demover Bolsonaro. A ministra Cármen Lúcia indagou: "Demover de quê?". E o doutor: "De adotar qualquer medida de exceção."

Matheus Milanez, defensor do general Augusto Heleno tampouco negou a tentativa de golpe. Tentou distanciar o ex-chefe do GSI da trama. Heleno e Bolsonaro mantinham um relacionamento do tipo unha e cutícula. Na versão do advogado, mal se falavam. Viraram quase ex-amigos.