'Meu Exercito' marcha na contramão de Bolsonaro
O segundo dia do julgamento do núcleo crucial do complô do golpe escancarou algo que vem sendo insinuado desde a fase de inquérito policial. Abriu-se um fosso entre as estratégias de Bolsonaro e dos oficiais que compunham aquilo que ele chamava de "meu Exército." Vigora o sistema de cada um por si.
Andrew Farias, advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, chegou mesmo a dizer que seu cliente teve participação ativa na conspiração golpista. Só que teria agido para demover Bolsonaro. A ministra Cármen Lúcia indagou: "Demover de quê?". E o doutor: "De adotar qualquer medida de exceção."
Matheus Milanez, defensor do general Augusto Heleno tampouco negou a tentativa de golpe. Tentou distanciar o ex-chefe do GSI da trama. Heleno e Bolsonaro mantinham um relacionamento do tipo unha e cutícula. Na versão do advogado, mal se falavam. Viraram quase ex-amigos.
Celso Vilardi, um dos defensores de Bolsonaro, cuidou de distanciar o capitão de outros dois oficiais que serão ouvidos em fases posteriores do processo: o general palaciano Mario Fernandes e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. São, respectivamente, autores confessos do Plano Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes; e da Operação Luneta, que trazia o passo a passo de um golpe.
A defesa sustenta que Bolsonaro não sabia de nada. O advogado reiterou, de resto, que a delação do tenente-coronel Mauro Cid é mentirosa e que a virada de mesa discutida com os comandantes militares e refugada por dois deles —o do Exército e o da Aeronáutica— foi mera cogitação, um "ato preparatório".
Restou a impressão de que a complô do golpe foi uma trama conduzida por organização criminosa acéfala, uma quadrilha sem chefe. Bolsonaro e seu Exército não se ajudam. Mas podem acabar contribuindo para as condenações uns dos outros.
