Centrão fornece o material para Lula restaurar arco democrático
Se passar no Congresso, a anistia de Bolsonaro vai parar na mesa de Lula. Com uma caneta esferográfica e alguma visão política, Lula vetaria o perdão. Deputados e senadores poderiam derrubar o veto presidencial. Nessa hipótese, a aberração, por inconstitucional, seria torpedeada no Supremo Tribunal Federal.
Em qualquer hipótese, a ressurreição extemporânea do projeto que passa uma borracha no complô do golpe favorece a estratégia política do Planalto. Depois de ser presenteado por Trump com o mote da defesa da soberania, Lula ganha do centrão o material para restaurar o arco democrático que lhe deu a vitória em 2022.
Lula prevaleceu por uma pequena margem —1,8 ponto percentual— por que eleitores que votaram para defender a democracia se juntaram ao seu eleitorado tradicional para retirar Bolsonaro do Planalto. Ao enfiar os pés do pântano da anistia, Tarcísio de Freitas entrou num transe bolsonarista.
Lula preside um governo sem uma grande marca e continua com a popularidade no vermelho. Mas Tarcísio pode empurrar para o colo do seu eventual adversário eleitores de centro que, mesmo cultivando um sentimento antipetista, não se dispõe a colocar no Planalto um novo Bolsonaro.
Numa democracia, quando está em jogo a estabilidade do regime, o único engajamento que se exige de um democrata é o de retratar a estupidez que representa qualquer atentado contra o Estado Democrático de Direito. O centrão e Tarcísio sonegam ao país esse mínimo necessário.
