Tarcísio vai a 2026 com a marca do golpe gravada na bochecha
Tarcísio de Freitas vinha administrando seu vínculo com Bolsonaro como se desejasse obter os votos do criador sem atrair o contágio das toxinas que produzem altas taxas de rejeição eleitoral. Ao molhar o paletó pela anistia no momento em que o Supremo julga os crimes de Bolsonaro, a criatura contraiu um sólido matrimônio com o alto risco.
Tarcísio despachou em Brasília na terça e na quarta-feira. Trocou sua suposta moderação pelo hipotético apoio de Bolsonaro ao seu plano presidencial. Tricotou com o centrão um perdão meia-sola. Se aprovado, Bolsonaro ficaria livre da cadeia, mas preso dentro da inelegibilidade.
Mal comparando, Tarcísio ficou numa situação muito parecida com a de Mae West. Estrela da Broadway e de Hollywood nos anos 20 do século passado, Mae disse certa vez: "Durante algum tempo eu me envergonhei da vida que levava". Alguém perguntou: "Você se corrigiu?". E ela: "Não, deixei de me envergonhar."
Tarcísio deixou de se envergonhar do seu bolsonarismo justamente no instante em que o Supremo julga Bolsonaro e seus asseclas pelos crimes contra a democracia. Casado com o risco, o governador gravou na bochecha uma espécie de marca do Zorro. Com ou sem anistia, vai a 2026 com a marca do golpe tatuada na cara.
