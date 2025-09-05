Anistia sem limites de Bolsonaro ultrapassa até limites do centrão
Se a anistia fosse um filme, se chamaria "O Exterminador do Futuro". Na fita original, Schwarzenegger é enviado ao passado para matar a mãe de um líder revolucionário que incomoda o governo no presente. Se o inimigo não nascer no passado, o problema deixa de existir no futuro. A proposta de anistia do PL, partido de Bolsonaro, segue a mesma lógica.
A ideia é matar pela raiz as sentenças já proferidas e as condenações que estão por vir no Supremo. O projeto atrasa o relógio até 2019. Envia para o arquivo morto os inquéritos sobre fake news e milícias digitais. Exterminando-se no passado as investigações usadas por Xandão como incubadoras, sumiriam os problemas criminais de Bolsonaro e seus asseclas.
A proposta dos sonhos do bolsonarismo perdoa todos os que "tenham sido ou estejam sendo ou, ainda, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados" por crimes variados. A lista inclui do complô golpista de Bolsonaro ao atentado à soberania nacional do filho Eduardo, passando pelo custeio de acampamentos de quartel e pelo quebra-quebra de 8 de janeiro.
A falta de limites do bolsonarismo ultrapassou todos os limites. Inclusive os limites do centrão, pois o projeto apaga "todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os anistiados. Bolsonaro, dodói e entristecido, voltaria a ser um presidenciável "imbrochável", estalando de novo.
Tarcísio de Freitas estendeu a mão para a facção pró-anistia. Descobre que o bolsonarismo quer o braço, o tronco, a alma... A sorte é que o absurdo deve ser barrado. Sob pena de todos os malfeitores se reunirem mandar um novo Schwarzenegger ao passado. Sua missão seria voltar 525 anos, aguardar na praia pela chegada da primeira caravela e exterminar Cabral.
