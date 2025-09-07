Batalha do 7 de Setembro está descolada do interesse do país
Faltam aos brasileiros empregos de qualidade, dinheiro, políticos probos e segurança. Neste domingo, 7 de Setembro, lulistas e bolsonaristas exibem sua musculatura nas principais cidades do país. Encerrado o duelo, as ruas voltarão para casa. E a informalidade do mercado de trabalho será a mesma. Ainda sobrará mês no fim do salário. As emendas parlamentares continuarão saindo pelo ladrão. Os índices de criminalidade não despencarão.
Bolsonaro já não pode se apropriar do Dia da Independência para realçar sua dependência à histeria. Aguarda pela condenação trancado em casa, sob vigilância da polícia. Não pode beijar Michelle e puxar o coro de "imbrochável", como fez no 7 de Setembro de 2022. Ou xingar Alexandre de Moraes de "canalha", como fez em 2021.
Os apoiadores de Lula contam agora com um inusitado impulso ianque. CUT e MST retornam ao asfalto torcendo para que o vermelho de suas bandeiras seja mais instagramável do que o vermelho do boné trumpista de Tarcísio. Contra a charanga infame da anistia, sopram os clarins da democracia. Como contraponto ao "Fora Xandão", erguem faixas exigindo Bolsonaro dentro da cadeia.
O pano de fundo das manifestações está impregnado de 2026. Lula prevalece sobre qualquer rival em todas as pesquisas. Na última Quaest, abriu oito pontos sobre Tarcísio. Mas a maioria do eleitorado (58%) prefere que o favorito não dispute um quarto mandato. Para 57%, o Brasil está no rumo errado.
Bolsonaro alterna dois figurinos —ora a fantasia de vítima, ora a alegoria de réu dodói. Só não troca o papel de candidato fake. Carboniza a lógica e a paciência alheia, pois 65% dos eleitores avaliam que deveria admitir a morte política e apressar o testamento do que lhe restou de espólio eleitoral.
A genialidade da família Bolsonaro e de Tarcísio —uma com a cabeça enterrada em nuvens americanas, outro com os pés enfiados no lodo da anistia— melhoram, por contraste, a imagem de Lula. Nem por isso o rumo que falta ao Brasil pode ser encontrado nas ruas deste domingo. Elas tampouco afastam Bolsonaro das grades. Ao contrário, 61% dos brasileiros mostraram ao Datafolha uma cara de nojo para os presidenciáveis que prometem libertar o "ex-mito" de suas culpas.
A persistência com que o ódio de uma fação extremada mobiliza multidões não serve senão para aguçar a extrema angústia de brasileiros que já estão com o saco extremamente cheio de tudo o que não se pareça com um projeto consistente de futuro. É uma gente que não costuma gritar no meio da multidão. Prefere a solidão da cabine eleitoral.
