Batalha do 7 de Setembro está descolada do interesse do país

Faltam aos brasileiros empregos de qualidade, dinheiro, políticos probos e segurança. Neste domingo, 7 de Setembro, lulistas e bolsonaristas exibem sua musculatura nas principais cidades do país. Encerrado o duelo, as ruas voltarão para casa. E a informalidade do mercado de trabalho será a mesma. Ainda sobrará mês no fim do salário. As emendas parlamentares continuarão saindo pelo ladrão. Os índices de criminalidade não despencarão.

Bolsonaro já não pode se apropriar do Dia da Independência para realçar sua dependência à histeria. Aguarda pela condenação trancado em casa, sob vigilância da polícia. Não pode beijar Michelle e puxar o coro de "imbrochável", como fez no 7 de Setembro de 2022. Ou xingar Alexandre de Moraes de "canalha", como fez em 2021.

Os apoiadores de Lula contam agora com um inusitado impulso ianque. CUT e MST retornam ao asfalto torcendo para que o vermelho de suas bandeiras seja mais instagramável do que o vermelho do boné trumpista de Tarcísio. Contra a charanga infame da anistia, sopram os clarins da democracia. Como contraponto ao "Fora Xandão", erguem faixas exigindo Bolsonaro dentro da cadeia.