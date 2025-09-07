Lula exibe em rede nacional o 'soberanês', seu novo dialeto
A oposição tornou as coisas mais fáceis para o Planalto. Tão fáceis que permitem a Lula, candidato a um quarto mandato, passar o dia repetindo que a democracia é inegociável, que não aceita ordem de nação estrangeira, que seu governo está do lado do povo brasileiro e que o Pix continuará gratuito.
A pretexto de celebrar o 7 de Setembro, Lula levou novamente os lábios ao trombone numa rede de rádio e TV. Ficou no ar por cinco minutos na noite deste sábado. Leu um discurso de 724 palavras. Redigido sob a supervisão de Sidônio Palmeira, o ministro do marketing, o texto misturou o português a um novo dialeto: o "soberanês".
Lula repetiu cinco vezes o vocábulo "soberania" e três vezes a expressão "país soberano". Fez cinco menções ao "Brasil" e onze ao "povo brasileiro". Citou "pátria" e "colônia", duas vezes cada. Disse que todo mundo deve se unir em defesa da "nossa pátria" e que "não seremos novamente colônia de ninguém."
As frases mais incisivas do pronunciamento tiveram o sujeito transparentemente oculto: ora Trump —"Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro"—, ora a família Bolsonaro — "São traidores da pátria. A História não os perdoará."
Foi a segunda vez em menos de dois meses que Lula se exibiu em rede nacional embrulhado na bandeira nacional. No final de julho, cavalgando o tarifaço de Trump, ele já tinha invadido os lares dos brasileiros para defender a soberania nacional, envernizar o Pix e iluminar a traição da dinastia Bolsonaro à pátria.
Nas duas aparições, a imagem e Lula foi intercalada com cenas estreladas por brasileiros sorridentes. Provável marqueteiro da campanha à reeleição, Sidônio Palmeira aproveita o material fornecido pela oposição para antecipar seu serviço. Graças a Trump e à dinastia Bolsonaro, Lula avança sem que o seu governo precise sair do lugar.
