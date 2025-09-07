Tarcísio faz strip-tease e, pelado, fica tão radical quanto Bolsonaro

O novo ato pró-anistia na Avenida Paulista mexeu com os hormônios de Tarcísio de Freitas. Em nova fase, o governador de São Paulo traz na cara aquele jeitão ávido de quem se deu conta de que perdeu muito tempo na vida e precisa mesmo entregar-se sem hesitações a uma nova aventura.

Tarcísio transformou sua aparição no alto do caminhão de som num espetáculo pornográfico. Fez um strip-tease. Despiu-se desavergonhadamente do que seria seu maior patrimônio político: a presunção de moderação. Menos enrustido, Tarcísio entrega-se a posições assanhadas. Sobretudo as posições ideológicas mais exóticas.

Criticou a "ditadura" do Supremo e a "tirania" de Alexandre de Moraes —"Será que a gente está vivendo um Estado democrático?"—, fustigou o presidente da Câmara —"Hugo Motta, paute a anistia!"— e deu de ombros para a inelegibilidade do seu criador —"Deixa Bolsonaro ir para a urna, qual o problema?".