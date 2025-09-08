Bolsonaro replica tática de Lula
Bolsonaro e seus seguidores repetem em 2025 a mesma tática usada por Lula e o petismo no ano pré-eleitroal de 2017. Nas manifestações pró-anistia realizadas no 7 de Setembro, o bolsonarismo sustentou a tese segundo a qual uma eleição presidencial sem Bolsonaro seria ilegítima. O movimento poderia ser processado pelo PT por plágio.
Estrela do ato realizado na Avenida Paulista, Tarcísio de Freitas declarou: "Deixa Bolsonaro ir para a urna, qual o problema?" O governador discursou para manifestantes que erguiam um cartaz fornecido pelos organizadores do ato com os seguintes dizeres: "Eleição sem Bolsonaro é ditadura."
A mesma frase foi repetida em coro por bolsonaristas em Brasília. No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro ecoou slogan: "Não existe anistia criminal sem anistia eleitoral." O raciocínio mimetiza os termos de resolução divulgada pelo Diretório Nacional do PT em dezembro de 2017. Nela, o partido anotou: "Eleição sem Lula é fraude".
Na época, o petismo sustentava que Lula enfrentava uma "caçada judicial", uma condenação "sem provas", num processo de "natureza política". O objetivo seria "impedir o povo de elegê-lo mais uma vez." Lula se manteve na disputa até 1º de setembro de 2018, quando o TSE cassou o registro de sua candidatura. Foi substituído por Fernando Haddad, derrotado por Bolsonaro no segundo turno. Deu no que está dando.
Às vésperas de sofrer uma inédita condenação por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro insinua que sua candidatura presidencial fictícia também pode ser artificialmente esticada. Isso só pode ser atribuído à infiltração de um agente de Sidônio Palmeira, ministro do marketing do Planalto, nas hostes do bolsonarismo. Sabendo como a coisa termina, o centrão opera nos bastidores para apressar o apoio do mito golpista a Tarcísio de Freitas, agora mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.