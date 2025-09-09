Bolsonaro mofaria na cadeia se o STF aplicasse padrão Bolsonaro
Nos eletrocardiogramas de Bolsonaro, a agulha costumava escrever "imbrochável" no gráfico. A virilidade do "mito" foi decaindo na proporção direta de sua aproximação das grades. Prestes a receber a sentença, o chefe da organização criminosa do golpe pede clemência.
Além dos recursos regulamentares, a defesa se equipa para pedir ao Supremo que mantenha Bolsonaro em prisão domiciliar mesmo depois da condenação. Alegará razões "humanitárias." Mais um pouco e o capitão se alistará num movimento de defesa dos direitos humanos.
Na campanha de 2018, o programa de governo de Bolsonaro previa o fim do sistema de progressão de regime prisional. O documento anotava: "Prender e deixar preso! Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias!"
Bolsonaro dava de ombros para a superlotação das cadeias: "Quem falou que não tem vaga? Bota um em cima do outro". Escarnecia do sofrimento dos presos: "Vamos entupir a cadeia de bandidos. Está ruim? É só não fazer besteira."
Ou seja: Bolsonaro mofaria numa cadeia entupida de bandidos, um empilhado sobre o outro, sem direito a flexibilização da pena nem a saidinhas se o Supremo seguisse o padrão Bolsonaro de encarceramento.
Para sorte do capitão, a Justiça brasileira não perde oportunidade de perder oportunidades de aprimorar as instalações de suas prisões por meio da qualificação progressiva da população carcerária. Fernando Collor, o penúltimo condenado de grife, arrasta uma tornozeleira na sua rica cobertura, na orla de Maceió.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.