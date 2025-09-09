Casa Branca inclui fator 'militar' no rol de sanções contra o Brasil
A insensatez de Trump tornou quase imperceptível a distância entre a arrogância e a temeridade. Nesta terça-feira, dia em que o Supremo ficou a um voto de condenar Bolsonaro por liderar a organização criminosa do golpe, a Casa Branca adicionou ao caldeirão de sanções contra o Brasil um ingrediente bélico.
Em resposta à pergunta de um repórter da mídia trumpista sobre a hipótese de novas retaliações diante da provável condenação de Bolsonaro, a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, soou paradoxal. Disse não dispor de informação sobre "nenhuma ação adicional". Mas adicionou à fervura o fator militar.
Misturou alhos e bugalhos. Desconsiderando o fato de que Bolsonaro é julgado por crimes contra a democracia, referiu-se a uma hipotética "prioridade" de Trump contra a censura. Disse que o presidente americano "não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo."
A tarifa de 50% contra as exportações brasileiras é tecnicamente inexplicável. O enquadramento de Alexandre de Moraes na Lei Magnitisky é juridicamente injustificável. Em condições normais, a simples menção de ação militar no Brasil já seria inacreditável. Num instante em que navios americanos fustigam a vizinha Venezuela, a insinuação torna-se intolerável.
Ao votar pela condenação da cúpula do golpe, Flávio Dino ironizou a soberba de Trump. "Será que alguém acredita que um cartão de crédito ou o Mickey vai mudar um julgamento do Supremo?", indagou.
A ironia expõe o ridículo da tentativa de obter por meio da chantagem a impunidade de Bolsonaro. Mas convém tratar a piada com seriedade. Como não há embaixador americano em Brasília, o Itamaraty deveria chamar novamente o representante de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.