STF eleva o preço de uma anistia
Os réus já esperavam pelo pior. Mas veio pior do que o esperado a apresentação de cerca de cinco horas de Alexandre de Moraes. O relator votou para condenar Bolsonaro por liderar o complô do golpe e todos os sete aliados que integraram a cúpula da trama para mantê-lo no poder após ser derrotado por Lula.
A forma como o relator estruturou e expôs suas conclusões adicionou a um roteiro já conhecido cadência cronológica, didatismo visual e carga dramática. Moraes foi incisivo: "Não há nenhuma dúvida de que houve tentativa de golpe." Foi ao ponto: "Houve uma organização criminosa sob a liderança de Jair Bolsonaro".
Com dois movimentos, Moraes demoliu o lero-lero da perseguição política. Num, ajustou-se à era digital, exibindo as provas num telão à medida que realçava as culpas de cada um. Noutro movimento, trocou o latinório jurídico pela linguagem das ruas, aproximando a plateia dos meandros do processo.
Ao refutar os advogados que o acusaram de atuar como inquisidor, Moraes disse que um juiz não é uma "samambaia jurídica". Sobre mensagens em que Alexandre Ramagem municiou Bolsonaro com mentiras sobre as urnas, afirmou: "Não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Mas de um diretor da Abin para o então presidente da República". Declarou que os ataques de Bolsonaro ao Judiciário não se confundem com "conversa de bar".
Segundo a votar, Flavio Dino fulminou a tese bolsonarista segundo a qual o julgamento é um jogo de cartas marcadas. O ex-ministro de Lula seguiu Moraes nas condenações. Mas avisou que divergirá do relator na fase de cálculo das penas, pois avalia que Ramagem e os generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira tiveram participação menor nos crimes.
A sessão foi interrompida antes da manifestação de Luiz Fux, em cujo voto os réus depositam suas maiores esperanças. Num colegiado de cinco togas, as divergências de Fux, por mais profundas que sejam, não serão suficientes para reverter a tendência de que Cármen Lúcia e Cristiano Zanin sacramentem a tendência de condenação. A solidez jurídica dos votos já expostos elevou o custo político da anistia tramada no Congresso.
