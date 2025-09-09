STF eleva o preço de uma anistia

Os réus já esperavam pelo pior. Mas veio pior do que o esperado a apresentação de cerca de cinco horas de Alexandre de Moraes. O relator votou para condenar Bolsonaro por liderar o complô do golpe e todos os sete aliados que integraram a cúpula da trama para mantê-lo no poder após ser derrotado por Lula.

A forma como o relator estruturou e expôs suas conclusões adicionou a um roteiro já conhecido cadência cronológica, didatismo visual e carga dramática. Moraes foi incisivo: "Não há nenhuma dúvida de que houve tentativa de golpe." Foi ao ponto: "Houve uma organização criminosa sob a liderança de Jair Bolsonaro".

Com dois movimentos, Moraes demoliu o lero-lero da perseguição política. Num, ajustou-se à era digital, exibindo as provas num telão à medida que realçava as culpas de cada um. Noutro movimento, trocou o latinório jurídico pela linguagem das ruas, aproximando a plateia dos meandros do processo.