Anistia deveria motivar despejos
No mesmo dia em que Flávio Dino disse no Supremo "anistiar crimes contra a democracia seria enviar a mensagem de que podem se repetir, seria um salvo-conduto", Hugo Motta reuniu o condomínio de líderes da Câmara para informar que só voltará a discutir o perdão dos golpistas na semana que vem, após as condenações.
Síndico do Senado, Davi Alcolumbre articula uma versão lipoaspirada do mesmo vexame. Em vez do perdão amplo e irrestrito, costura um ajuste na lei para reduzir as penas das sardinhas do 8 de janeiro. Evita mencionar que a lei beneficiaria também os tubarões do golpe.
Deputados e senadores gostam de dizer que o Congresso é a casa do povo. Esquecem de lembrar que têm as mesmas obrigações de qualquer inquilino. As pesquisas indicam que a anistia não está no contrato. Como proprietário de uma fração do imóvel, todo eleitor deveria promover uma vistoria nos mandatos.
Como dono da casa, o povo precisa providenciar os despejos. Político que coloca anistia de golpista à frente da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 não merece ter o contrato renovado em 2026. A melhor maneira de fazer certos políticos trabalharem é evitar que sejam reeleitos.
