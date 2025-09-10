Assine UOL
Anistia deveria motivar despejos

Josias de Souza
Colunista do UOL
Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre
Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

No mesmo dia em que Flávio Dino disse no Supremo "anistiar crimes contra a democracia seria enviar a mensagem de que podem se repetir, seria um salvo-conduto", Hugo Motta reuniu o condomínio de líderes da Câmara para informar que só voltará a discutir o perdão dos golpistas na semana que vem, após as condenações.

Síndico do Senado, Davi Alcolumbre articula uma versão lipoaspirada do mesmo vexame. Em vez do perdão amplo e irrestrito, costura um ajuste na lei para reduzir as penas das sardinhas do 8 de janeiro. Evita mencionar que a lei beneficiaria também os tubarões do golpe.

Deputados e senadores gostam de dizer que o Congresso é a casa do povo. Esquecem de lembrar que têm as mesmas obrigações de qualquer inquilino. As pesquisas indicam que a anistia não está no contrato. Como proprietário de uma fração do imóvel, todo eleitor deveria promover uma vistoria nos mandatos.

Como dono da casa, o povo precisa providenciar os despejos. Político que coloca anistia de golpista à frente da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 não merece ter o contrato renovado em 2026. A melhor maneira de fazer certos políticos trabalharem é evitar que sejam reeleitos.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

