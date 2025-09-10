Fux inocula na ação do golpe vírus que matou a Lava Jato
O voto de Luiz Fux, avesso ao de Alexandre de Moraes, não retira a corda do pescoço de Bolsonaro e dos sete comparsas da elite do golpe. Serão condenados pela maioria. Mas Fux forneceu mais material do que todos os advogados de defesa jamais supunham obter para pleitear a anulação das sentenças no futuro.
Além de já ter livrado os réus da imputação de organização criminosa e de dano qualificado, Fux acolheu questionamentos que Moraes sonegou às defesas. Votou para anular integralmente o processo sobre o golpe, pois deveria tramitar na primeira instância. Mantido no Supremo, deveria ser apreciado pelo plenário, não pela Primeira Turma.
De resto, Fux acolheu a tese segundo a qual houve cerceamento ao sacrossanto direito de defesa. Os advogados esfregam as mãos. Avaliam que Fux inoculou na ação sobre os crimes contra a democracia o vírus que matou a Lava Jato. A diferença é que o Supremo precisaria anular a si mesmo para rever as sentenças da Primeira Turma.
Hoje, a reviravolta é impossível. Bolsonaro chegará a 2026 preso. Falta definir onde e por quanto tempo. Mas o próximo presidente da República indicará substitutos para pelo menos três dos 11 ministros do Supremo. O próprio Fux aposenta-se em 2028. Cármen Lúcia, em 2029. Gilmar Mendes, em 2030. Nos bastidores, especula-se que Luís Roberto Barroso pode antecipar sua aposentadoria.
Se as reviravoltas judiciais ensinam alguma coisa é que, no Brasil, sempre e nunca são palavras que todos sempre devem lembrar e nunca usar. O advogado de um dos generais que acompanham Bolsonaro no banco dos réus disse: "No dia em Lula deixou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo para entregar à Polícia Federal, quem dissesse que ele subiria a rampa do Planalto pela terceira vez seria chamado de maluco".
