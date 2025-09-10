Fux produz uma monstruosidade jurídica para inocentar Bolsonaro

Quando o voto de Fux já consumia 12 horas do expediente da Primeira Turma, Flávio Dino formulou a única intervenção dirigida ao autor do voto. Fazendo-se de desentendido, Dino indagou a Fux se ele havia mesmo condenado Cid e inocentado Bolsonaro.

Quem sabe ouvir nas entrelinhas percebeu a ironia de Dino. Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente. Como indica o título do cargo, não fazia senão cumprir ordens do chefe. Mas o voto do Fux faz supor que o tenente-coronel tentou impedir a posse de Lula à revelia de Bolsonaro. É teratologia em estado crônico.

Na sequência, Fux condenou também o general Braga Netto pelo mesmo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Potencializou-se a teratologia. Pelo voto, o candidato a vice na chapa derrotada por Lula em 2022 teria tentado impedir a posse do vitorioso sem a anuência do titular da chapa, que seria beneficiário direto da virada de mesa.

Não é que Luiz Fux tenha divergido do relator Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, que votaram na véspera pela condenação dos oito réus. A questão é que Fux virou a si mesmo do avesso para favorecer Bolsonaro.

Minoritário, Fux não retirou Bolsonaro e os sete aliados da cúpula do complô do golpe da rota da condenação. Cármen Lúcia e Cristiano Zanin devem seguir Moraes e Dino nesta quarta-feira. Mas o voto divergente forneceu material para que Bolsonaro mantenha a pose de perseguição e reivindique no futuro a anulação do processo.

Conhecido pelo perfil punitivista, consolidado nos casos do mensalão, do petrolão e no julgamento das sardinhas dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, Fux tornou-se ferozmente garantista ao julgar os tubarões do golpe.