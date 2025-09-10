Fux produz uma monstruosidade jurídica para inocentar Bolsonaro
Na definição de um colega da Primeira Turma do Supremo, Luiz Fux produziu um voto "teratológico". Nele, livrou Bolsonaro dos cinco crimes contra a Constituição atribuídos a ele, inclusive a tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito.
A teratologia é uma especialidade médica. Cuida das chamadas monstruosidades e malformações orgânicas do corpo humano. Na metáfora jurídica, uma decisão é chamada de teratológica quando é tão monstruosa que não tem pé nem cabeça.
Antes de isentar Bolsonaro de todas as culpas, Fux condenou o delator Mauro Cid pela prática do crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Ecoando um sentimento que se generalizou no Supremo, o ministro que falou à Coluna se disse "chocado".
Quando o voto de Fux já consumia 12 horas do expediente da Primeira Turma, Flávio Dino formulou a única intervenção dirigida ao autor do voto. Fazendo-se de desentendido, Dino indagou a Fux se ele havia mesmo condenado Cid e inocentado Bolsonaro.
Quem sabe ouvir nas entrelinhas percebeu a ironia de Dino. Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente. Como indica o título do cargo, não fazia senão cumprir ordens do chefe. Mas o voto do Fux faz supor que o tenente-coronel tentou impedir a posse de Lula à revelia de Bolsonaro. É teratologia em estado crônico.
Na sequência, Fux condenou também o general Braga Netto pelo mesmo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Potencializou-se a teratologia. Pelo voto, o candidato a vice na chapa derrotada por Lula em 2022 teria tentado impedir a posse do vitorioso sem a anuência do titular da chapa, que seria beneficiário direto da virada de mesa.
Não é que Luiz Fux tenha divergido do relator Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, que votaram na véspera pela condenação dos oito réus. A questão é que Fux virou a si mesmo do avesso para favorecer Bolsonaro.
Minoritário, Fux não retirou Bolsonaro e os sete aliados da cúpula do complô do golpe da rota da condenação. Cármen Lúcia e Cristiano Zanin devem seguir Moraes e Dino nesta quarta-feira. Mas o voto divergente forneceu material para que Bolsonaro mantenha a pose de perseguição e reivindique no futuro a anulação do processo.
Conhecido pelo perfil punitivista, consolidado nos casos do mensalão, do petrolão e no julgamento das sardinhas dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, Fux tornou-se ferozmente garantista ao julgar os tubarões do golpe.
Votou pela anulação integral do processo. Endossando teses dos réus, sustentou que houve cerceamento de defesa. Considerou que o processo deveria tramitar na primeira instância. Mantido no Supremo, deveria ser apreciado pelo plenário, não pela Primeira Turma.
Fux tornou-se protagonista de um cavalo de pau jurídico, pois não havia questionado a legitimidade do Supremo ao receber as denúncias contra 1.692 acusados de participar do quebra-quebra das sedes dos Três Poderes. Nesses casos, seguiu a posição de Alexandre de Moraes. Acompanhou o relator também na condenação de mais de 400 réus inexpressivos —primeiro no plenário do Supremo, depois na Primeira Turma.
