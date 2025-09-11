Condenação de Bolsonaro intima o país a virar página do golpismo
Em decisão histórica, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Bolsonaro, por 4 votos a 1, como chefe da "organização criminosa" que praticou crimes contra a Constituição, entre eles a tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Ao proferir o seu voto, Cármen Lúcia disse que o julgamento estrelado por Bolsonaro é "o encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro".
O passado brasileiro está envenenado por 14 tentativas de golpe, sete das quais bem sucedidas. O presente é marcado pelo esforço institucional para proporcionar ao país uma vacina democrática que iniba o atalho de mais uma anistia. Faltava uma condenação que descesse ao verbete da enciclopédia como ensinamento para evitar no futuro a repetição de atentados contra o regime democrático.
Na sua passagem pela Presidência, Bolsonaro especializou-se em puxar o rabo da democracia. Sentia-se invulnerável. Levou uma mordida da maioria do eleitorado, que lhe sonegou a reeleição em 2022. Ao tentar o golpe, mostrou que não aprendera a lição. Com a condenação, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin valeram-se de lei sancionada pelo próprio Bolsonaro para desferir uma paulada no golpismo.
Em apartes concedidos por Cármen e Zanin, Moraes e Dino estilhaçaram o voto proferido na véspera por Luiz Fux, que tratara Bolsonaro como uma espécie de sub-Cid, condenando o ajudante de ordens Mauro Cid e o candidato a vice Braga Netto por abolição do Estado Democrático, isentando Bolsonaro de todas as culpas. Moraes exibiu vídeos que colocaram o "mito" na cena do crime. Dino confidenciou metáfora bovina que ouvira na véspera de Zanin.
Dino trocou a analogia em miúdos: "É aquela espécie de falácia, segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço: 'Você é um boi?' É claro que o pedaço nada diz. Você pede para o pedaço do boi mugir, e o pedaço não muge. Daí a conclusão falseada é de que nunca existiu o boi." Fux fatiara a denúncia da Procuradoria para inocentar Bolsonaro, como se o complô do golpe, comprovado por fartas evidências, fosse uma organização criminosa sem chefe.
Antes que o Supremo definisse o tamanho das penas dos condenados, Flávio Bolsonaro reiterou a ficção da perseguição. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, veio à boca do palco para declarar: "Vamos ter que partir para a anistia. Não há opção que não englobe colocar o Bolsonaro nesse projeto." Resta agora saber se o Congresso aprendeu a lição ou se vai virar a página da história para trás. Dependendo do que fizeram, os parlamentares podem elevar a estatura de suas biografias ou rebaixar o pé-direito da democracia.
