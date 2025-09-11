Condenação de Bolsonaro intima o país a virar página do golpismo

Em decisão histórica, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Bolsonaro, por 4 votos a 1, como chefe da "organização criminosa" que praticou crimes contra a Constituição, entre eles a tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Ao proferir o seu voto, Cármen Lúcia disse que o julgamento estrelado por Bolsonaro é "o encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro".

O passado brasileiro está envenenado por 14 tentativas de golpe, sete das quais bem sucedidas. O presente é marcado pelo esforço institucional para proporcionar ao país uma vacina democrática que iniba o atalho de mais uma anistia. Faltava uma condenação que descesse ao verbete da enciclopédia como ensinamento para evitar no futuro a repetição de atentados contra o regime democrático.

Na sua passagem pela Presidência, Bolsonaro especializou-se em puxar o rabo da democracia. Sentia-se invulnerável. Levou uma mordida da maioria do eleitorado, que lhe sonegou a reeleição em 2022. Ao tentar o golpe, mostrou que não aprendera a lição. Com a condenação, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin valeram-se de lei sancionada pelo próprio Bolsonaro para desferir uma paulada no golpismo.