Condenação de Ramagem enfia mais lixo sob tapetão da Câmara

Josias de Souza
Colunista do UOL
Ramagem e Bolsonaro
Ramagem e Bolsonaro Imagem: Adriano Machado/Reuters

Ao final da sessão em que a Primeira Turma do Supremo condenou Bolsonaro e outros sete réus, entre eles oficiais graduados das Forçar Armadas, o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, disse que o julgamento "encerra o ciclo do atraso", pois foi "um divisor de águas". Soou como se inaugurasse a festa da pacificação: "Que possamos pacificar o país."

É difícil iniciar uma festa nova sem que alguém se disponha a limpar os detritos da farra anterior. É preciso desentortar o abajur, remover a sujeira que vaza pelas bordas do tapete, verificar se não há penetras escondidos atrás do sofá. E não parece haver no Congresso disposição para realizar a faxina. Ao contrário, trama-se ali a anistia de Bolsonaro e dos aliados.

Entre os condenados pelo Supremo está o deputado federal Alexandre Ramagem. Foi sentenciado a 16 anos e três meses de cadeia. O veredicto inclui a perda do mandato, que depende do aval da Câmara. É lixo novo enfiado sob um tapetão onde já existem outros dois mandatos tóxicos.

Condenada a dez aos de prisão, a deputada Carla Zambelli fugiu para a Itália. Presa, aguarda numa cela de Roma a decisão sobre pedido de extradição formulado pelo Brasil. Indiciado em inquérito sob a acusação de tentar coagir o Supremo no curso do processo sobre o complô do golpe, Eduardo Bolsonaro acumula faltas. Finge exercer o mandato à distância, traindo a pátria nos Estados Unidos.

A Câmara demora a levar até a porta da rua o lixo já existente. E ainda cogita adicionar ao monturo uma anistia que, se aprovada, resultará em nova pendência judicial a ser decidida pelo Supremo. Dos 11 ministros do tribunal, pelo menos sete consideram inconstitucional o perdão para crimes contra a democracia. Nessa hipótese, em vez de uma celebração, o país teria um confronto judicial com ares de crise institucional.

Opinião

