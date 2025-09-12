Prisão de Bolsonaro e militares é apenas o início, não final de ciclo

A inédita condenação de Bolsonaro e outros sete réus, entre eles militares graduados, retirou de cena o ponto de interrogação. Sim, o Brasil foi capaz de dar um passo à frente. Mas convém não tratar o julgamento como ponto final. Os veredictos são meras reticências, aqueles três pontinhos gramaticais que sinalizam no final das frases que os raciocínios estão incompletos, sugerindo continuidade.

Basta abrir uma janela ou o celular para dar de cara com os desafios. Trama-se a anistia no Congresso antes que o Supremo esboce as ordens de prisão. Trump ameaça colocar navios no Lago Paranoá. Tarcísio de Freitas, o anti-Lula, soa como neo-Bolsonaro. De resto, a punição do golpismo fardado não não será completa antes que as Forças Armadas providenciem o rito da desonra, que passa pela inédita perda de patentes.

O cotidiano de anormalidades anestesia o país. Prestar atenção pode ser melhor do que virar o rosto. Quem encara a realidade tem mais chance de atingir o estágio da autoconsciência. Daí para a consciência coletiva é um pulo.