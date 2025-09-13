Metade do país é contra ou não liga para a prisão de Bolsonaro

Mas e quanto à outra metade? Os dados colecionados pelo Datafolha, por perturbadores, desautorizam o otimismo. Expressivos 43% disseram ser contra o encarceramento de Bolsonaro. Outros 7% responderam que "não sabem".

Repetindo: Metade do Brasil discorda da prisão de um ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de cana por tentar um golpe de Estado ou é indiferente ao veredicto histórico do Supremo Tribunal Federal. Não há nada mais áspero do que a suavidade da indiferença.

A constatação torna-se ainda mais desconcertante quando se considera que a impunidade de Bolsonaro é o desejo de Trump. A tecnologia e os satélites permitem que automóveis nas ruas de grandes metrópoles saibam exatamente onde estão. Porém...

Porém, metade do eleitorado parece ter dificuldade para se situar no mundo. Vivemos no Brasil, América do Sul, hemisfério ocidental sul, Terra. Mas nem todos se importam em ser tratados como moradores dos fundos do quintal imaginário do imperador laranja da Casa Branca.

Outros detalhes adicionam inquietude à conjuntura. O Congresso discute a anistia de quem ainda nem foi preso. Governadores conservadores, supostamente democráticos, prometem indulto a Bolsonaro caso cheguem ao Planalto. Empresários fazem cara de nojo para o Supremo.

Ao evitar o golpe, o Brasil deu ao mundo a impressão de que superou a barbárie. Em editorial publicado neste sábado, o jornal francês Le Monde anotou que a condenação de Bolsonaro "é uma prova de maturidade para um país que esteve submetido ao arbítrio e à brutalidade de uma ditadura militar".