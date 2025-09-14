Anistia seria Alzheimer coletivo

A pressa da banda pró-anistia do Congresso é doentia. Suponha que a facção parlamentar que trama perdoar Bolsonaro fosse submetida a um exame neurológico. O resultado seria Alzheimer. Um Alzheimer coletivo.

A doença produz demência, desorientação espacial e perda de memória. Nos casos mais graves, o derretimento das funções cognitivas e mentais vem acompanhado de perturbações de humor, delírios e alucinações.

A demência se manifesta na dificuldade de responder a perguntas simples. Por exemplo: Qual é o prazo de vencimento de uma culpa histórica? Para quem confunde amnésia com consciência limpa, a melhor hora para o perdão é uma semana atrás. O segundo melhor momento é agora, poucos dias depois do anúncio das penas.