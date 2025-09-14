Anistia seria Alzheimer coletivo
A pressa da banda pró-anistia do Congresso é doentia. Suponha que a facção parlamentar que trama perdoar Bolsonaro fosse submetida a um exame neurológico. O resultado seria Alzheimer. Um Alzheimer coletivo.
A doença produz demência, desorientação espacial e perda de memória. Nos casos mais graves, o derretimento das funções cognitivas e mentais vem acompanhado de perturbações de humor, delírios e alucinações.
A demência se manifesta na dificuldade de responder a perguntas simples. Por exemplo: Qual é o prazo de vencimento de uma culpa histórica? Para quem confunde amnésia com consciência limpa, a melhor hora para o perdão é uma semana atrás. O segundo melhor momento é agora, poucos dias depois do anúncio das penas.
A degeneração neurológica faz do cenário do quebra-quebra um palco para a negação da barbárie. Zureta das ideias, os partidários da anistia estimulam a crença de que o Congresso mereceu que golpistas o invadissem, depredassem suas instalações e urinassem sobre suas poltronas e bancadas.
O Datafolha revela que a maioria dos brasileiros (54%) não tolera a ideia de passar uma borracha sobre os crimes que renderam a Bolsonaro 27 anos de cadeia. Maioria ainda mais expressiva (61%) é contra anistiar a turba do 8 de janeiro.
Alzheimer não tem cura. Mas, felizmente, o pedaço da sociedade que conserva a sanidade não perdeu a capacidade de meditar sobre a estupidez humana, que infelizmente nunca prescreve.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.