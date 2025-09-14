Lula sugere a Trump diálogo de surdos para brasileiros ouvirem
O New York Times, jornal mais influente dos Estados Unidos publicou em seu site, neste domingo, um artigo de Lula com aparência de carta aberta a Trump. "Decidi escrever este artigo para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos, anotou Lula na primeira linha. É lorota.
Em verdade, o que está em curso é uma coreografia na qual Lula utiliza texto bem escrito por um assessor para responder às insinuações do governo dos Estados Unidos. O objetivo não é ser ouvido na Casa Branca, mas despejar nos ouvidos do eleitorado brasileiro a mensagem da campanha de 2026.
Em termos práticos, o artigo de Lula inaugura com Trump um diálogo de surdos. Um lado fala para o público brasileiro. Outro faz o que lhe dá na telha para sinalizar à China que agirá como bem entender para retomar sua influência sobre o que imagina ser um quintal dos Estados Unidos.
Escrito em português e traduzido para o inglês, o artigo subscrito por Lula emprega do início ao fim o "soberanês". O novo dialeto do Planalto surge já no título: "A democracia e a soberania brasileiras são inegociáveis." No miolo do texto, Lula se diz "orgulhoso" com a "histórica" condenação de Bolsonaro a 27 anos de cadeia.
Martelando expressão de Trump, Lula sustentou que o processo judicial "não foi uma 'caça às bruxas'." Chovendo no molhado, reiterou que o aumento de tarifas contra exportações brasileiras é "equivocado" e "ilógico". Repetiu que a motivação "é política". Voltou a dizer que Washington usa as "tarifas e a Lei Magnitsky" para obter a "impunidade" de Bolsonaro.
O Brasil enviou duas cartas à Casa Branca propondo negociação sobre tarifas. Queixa-se de não ter recebido resposta. Bobagem. Quando, meses depois, uma carta que deveria ter sido respondida e o destinatário não respondeu, a resposta já está dada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.