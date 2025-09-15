Renan ataca lentidão da Câmara e pauta isenção do IR no Senado
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros decidiu votar no colegiado projeto alternativo à isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O anúncio foi feito num instante em que o debate sobre a anistia de Bolsonaro retarda na Câmara a votação de proposta do governo Lula sobre o mesmo tema.
Na Câmara, o projeto é relatado pelo deputado Arthur Lira, adversário de Renan na política de Alagoas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Renan disse ter decidido votar uma proposta análoga, apresentada em 2019 pelo senador Eduardo Braga, porque há uma "lentidão inegável" na Câmara. Alegou que age "em nome da economia processual legislativa."
O projeto do governo foi enviado à Câmara em março. O relatório de Lira foi aprovado numa comissão especial em 16 de julho. No mês passado, os deputados aprovaram em plenário requerimento prevendo a apreciação do texto em regime de urgência. Mas a tramitação empacou depois que Lira visitou Bolsonaro, preso em casa, para discutir a anistia.
O projeto do senador Eduardo Braga, líder do MDB, não é idêntico ao do governo. Prevê a isenção do IR para quem ganha até cinco salários mínimos. Em 2019, quando foi apresentado, o valor seria de R$ 4,99 mil. Hoje, subiria para R$ 7,59 mil. Mas os senadores pretendem ajustar o texto, aproximando-o dos termos da proposta do governo tanto no valor da isenção quanto na previsão de compensação para cobrir os valores que a Receita deixará de arrecadar.
Embora prefira a proposta oficial, o Planalto emite sinais de que não cogita criar obstáculos à articulação de Renan. Ao contrário, imagina-se que a perspectiva de perder para o Senado a primazia acabe convencendo a Câmara de que não faz nexo colocar a impunidade de Bolsonaro à frente da isenção do IR, tema de forte apelo popular.
