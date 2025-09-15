Renan ataca lentidão da Câmara e pauta isenção do IR no Senado

O projeto do governo foi enviado à Câmara em março. O relatório de Lira foi aprovado numa comissão especial em 16 de julho. No mês passado, os deputados aprovaram em plenário requerimento prevendo a apreciação do texto em regime de urgência. Mas a tramitação empacou depois que Lira visitou Bolsonaro, preso em casa, para discutir a anistia.

O projeto do senador Eduardo Braga, líder do MDB, não é idêntico ao do governo. Prevê a isenção do IR para quem ganha até cinco salários mínimos. Em 2019, quando foi apresentado, o valor seria de R$ 4,99 mil. Hoje, subiria para R$ 7,59 mil. Mas os senadores pretendem ajustar o texto, aproximando-o dos termos da proposta do governo tanto no valor da isenção quanto na previsão de compensação para cobrir os valores que a Receita deixará de arrecadar.

Embora prefira a proposta oficial, o Planalto emite sinais de que não cogita criar obstáculos à articulação de Renan. Ao contrário, imagina-se que a perspectiva de perder para o Senado a primazia acabe convencendo a Câmara de que não faz nexo colocar a impunidade de Bolsonaro à frente da isenção do IR, tema de forte apelo popular.