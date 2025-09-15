Socorro dos EUA a Bolsonaro potencializa projeto Lula-2026
Um dia depois de Lula publicar no New York Times artigo no qual manifesta o desejo de "estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos", o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio, deu de ombros para o aceno. Em entrevista à Fox News, anunciou para a "próxima semana" novas sanções contra o Brasil.
Chefe da diplomacia de Trump, Rubio referiu-se à condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão pelo Supremo como "apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas" de tecnologia. Na semana passada, após o veredicto, Rubio já havia postado na rede X que os Estados Unidos responderiam ao que chamou de "caça às bruxas".
No artigo da véspera, martelando a mesma expressão, usada originalmente por Trump, Lula sustentou que o processo judicial da trama do golpe "não foi uma 'caça às bruxas'." Reiterou que o aumento de tarifas contra exportações brasileiras é "equivocado" e "ilógico". Repetiu que a motivação "é política". Voltou a dizer que Washington usa as "tarifas e a Lei Magnitsky", aplicada contra Alexandre de Moraes, para obter a "impunidade" de Bolsonaro.
Marco Rubio não esclareceu se as novas sanções serão econômicas ou individuais, contra autoridades brasileiras ou seus familiares. Seja qual for a natureza da punição, está claro que não servirá para socorrer Bolsonaro. Ao contrário, pode dificultar no Supremo a pretensão da defesa do condenado de trocar o regime fechado por uma "prisão domiciliar humanitária".
De resto, a cruzada do governo Trump contra o Brasil potencializa o projeto eleitoral Lula. Fornece mais matéria-prima para a conversão da defesa da soberania em mote da campanha à reeleição. Na próxima terça-feira, o tema será incluído por Lula no discurso que fará na abertura da Assembleia Geral da ONU.
Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar. Trump falará na sequência. Não é negligenciável a hipótese de que os dois cruzem nos corredores da ONU. A promessa de novas sanções americanas envenena uma atmosfera já bem intoxicada.
