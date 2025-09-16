Câmara vive surto de desfaçatez

Sujos e mal lavados juntaram-se na Câmara para organizar uma fila de votações. Nela, a sem-vergonhice foi acomodada na frente do interesse público. Em primeiro lugar, vem a PEC da blindagem.

O texto realiza os sonhos de parlamentares encrencados com a lei, condicionando prisões em flagrante e a abertura de ações penais no Supremo ao aval da Câmara e do Senado. Estendeu-se a blindagem aos presidentes de partidos. Todos ficam protegidos inclusive da opinião pública, pois as votações serão secretas. O vexame interessa sobretudo ao centrão.

No melhor estilo uma mão suja a outra, a facção bolsonarista do Legislativo concordou com a prioridade do centrão mediante o compromisso de que, na sequência, seja votado um pedido de urgência para uma PEC da anistia que inclua Bolsonaro.