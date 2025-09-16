EUA aproximam trumpismo nacional da hora da verdade

Chega uma hora na vida em que o político precisa tomar uma decisão definitiva. Não é como e fosse escolher um terno ou uma gravata entre tantas. De certa maneira, é como se o sujeito tivesse que escolher uma versão de si mesmo entre tantas. Os trumpistas brasileiros se aproximam de um desses momentos definidores.

Marco Rubio, o chefe da diplomacia americana, avisou que o Brasil ralará novas sanções na "próxima semana". Uma resposta à condenação de Bolsonaro. A primeira paulada de Trump foi apoiada pelos governadores Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Jr.. Depois, esboçaram arrependimento. Têm agora a chance de clarear as coisas.

Saindo em defesa do interesse nacional, exibirão alguma sensatez. Pior do que o bolsonarismo primário, só o trumpismo inocente, que aceita todas as presunções de Trump a seu próprio respeito. Isso inclui concordar com a pretensão do imperador laranja de impor ao Brasil a impunidade de Bolsonaro, seu carbono brasileiro.