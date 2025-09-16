Assine UOL
EUA aproximam trumpismo nacional da hora da verdade

Josias de Souza
Os governadores Tarcísio de Freitas (SP),Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Ratinho Júnior (PR)
Os governadores Tarcísio de Freitas (SP),Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Ratinho Júnior (PR) Imagem: Aloisio Mauricio/FotoArena/Estadão Conteúdo; Luis Pedruco e Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo

Chega uma hora na vida em que o político precisa tomar uma decisão definitiva. Não é como e fosse escolher um terno ou uma gravata entre tantas. De certa maneira, é como se o sujeito tivesse que escolher uma versão de si mesmo entre tantas. Os trumpistas brasileiros se aproximam de um desses momentos definidores.

Marco Rubio, o chefe da diplomacia americana, avisou que o Brasil ralará novas sanções na "próxima semana". Uma resposta à condenação de Bolsonaro. A primeira paulada de Trump foi apoiada pelos governadores Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Jr.. Depois, esboçaram arrependimento. Têm agora a chance de clarear as coisas.

Saindo em defesa do interesse nacional, exibirão alguma sensatez. Pior do que o bolsonarismo primário, só o trumpismo inocente, que aceita todas as presunções de Trump a seu próprio respeito. Isso inclui concordar com a pretensão do imperador laranja de impor ao Brasil a impunidade de Bolsonaro, seu carbono brasileiro.

Se aplaudirem as novas sanções da Casa Branca, a única coisa que os presidenciáveis conservadores têm a fazer, para manter a coerência, é mudar de prioridade. Em caso de vitória, o primeiro ato no Planalto não seria o indulto de Bolsonaro, mas o envio ao de um projeto ao Congresso mudando a constituição e determinando que o substituto legal é o presidente dos Estados Unidos.

Depois, restaria passar o cargo e ir para casa. Trump, então, governadoria o Brasil sem intermediários. Resta agora saber quem Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Jr. desejam ser. Essa definição é essencial para saber quantos Bolsonaros haverá na urna eletrônica de 2026.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

