PCC raiz mostra fuzis a quem incomoda PCC da Faria Lima

Menos de um mês depois da operação que flagrou a presença do PCC na Faria Lima, a multinacional brasileira do crime fuzilou um antigo desafeto: o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes. A execução foi vista por um dos membros da força-tarefa que promove o cerco financeiro à facção como um aviso.

Pode ser coincidência ou perturbação de servidor público que teve que incluir o colete a prova de balas no seu figurino. Mas convém não negligenciar a hipótese de que o PCC raiz esteja mesmo querendo mostrar seus fuzis e sua face mais violenta para quem ousa invadir suas aplicações no mercado financeiro.

No ano passado, uma semana antes de ser fuzilado no aeroporto de Guarulhos, o delator Vinicius Gritzbach, que operava uma das lavanderias do PCC, contou ao Ministério Público que um operador da facção criminosa tornara-se sócio de um policial corrupto numa fintech.