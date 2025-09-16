PCC raiz mostra fuzis a quem incomoda PCC da Faria Lima
Menos de um mês depois da operação que flagrou a presença do PCC na Faria Lima, a multinacional brasileira do crime fuzilou um antigo desafeto: o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes. A execução foi vista por um dos membros da força-tarefa que promove o cerco financeiro à facção como um aviso.
Pode ser coincidência ou perturbação de servidor público que teve que incluir o colete a prova de balas no seu figurino. Mas convém não negligenciar a hipótese de que o PCC raiz esteja mesmo querendo mostrar seus fuzis e sua face mais violenta para quem ousa invadir suas aplicações no mercado financeiro.
No ano passado, uma semana antes de ser fuzilado no aeroporto de Guarulhos, o delator Vinicius Gritzbach, que operava uma das lavanderias do PCC, contou ao Ministério Público que um operador da facção criminosa tornara-se sócio de um policial corrupto numa fintech.
Àquela altura, já estava aberta a picada que levou a força-tarefa da União e de oito estados aos bilhões lavados pelo PCC em bancos digitais. A continuidade das investigações passa pela segurança dos investigadores.
O PCC guardava o ódio pelo delegado Ruy Fontes no congelador. O morto comandou o indiciamento dos principais líderes da facção no início dos anos 2000. Entre eles o chefão Marcola, ainda preso.
Chefe-geral da Polícia Civil paulista entre de 2019 a 2022, Ruy Fontes estava sem proteção desde que deixou o posto. A escolha do momento para o acerto de contas pode ser coincidência. Mas as forças de segurança de São Paulo ganharam motivação extra para desvendar rapidamente o crime.
