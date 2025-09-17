Abominar Trump é desabafo útil, mas não virou solução para Lula

Desde que Trump iniciou sua cruzada contra o Brasil, Lula tomou gosto pela defesa da soberania. A mais recente pesquisa da Quaest sinaliza o possível esgotamento da estratégia. A popularidade de Lula ainda não saiu do vermelho. E o movimento de recuperação de sua imagem, iniciado após o tarifaço de Trump, em julho, foi interrompido.

Em comparação com agosto, os índices atribuídos a Lula não saíram do lugar: os mesmos 51% de desaprovação, idênticos 46% de aprovação. A queda da inflação dos alimentos incorporou-se à paisagem. Nem a condenação de Bolsonaro, que seria o beneficiário da chantagem e Trump, impulsionou os índices do rival.

Se Lula acha que pode disputar a reeleição denunciando o intervencionismo do imperador laranja, convém adicionar, desde logo, carne à feijoada rala de 2026. Em um mês, subiu de 45% para 50% percentual de brasileiros que acham o governo Lula pior do que o esperado. Para 58%, o Brasil está no rumo errado.