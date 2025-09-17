Deputados fazem do Congresso bunker para o crime organizado

Os deputados transformaram a obsessão pela autoproteção num processo de deformação das estruturas arquitetônicas de Niemeyer. Ao se blindar contra ações judiciais, fizeram do Congresso um bunker que o crime organizado jamais imaginou obter.

Aprovada na Câmara, seguiu para o Senado a PEC que submete prisões em flagrante e ações criminais contra congressistas ao aval deles próprios. O texto também fornece foro privilegiado a presidentes de partido, mesmo sem mandato.

O placar folgado da Câmara fez o gênio da arquitetura revirar no túmulo. Se o escárnio for confirmado pelos senadores, Niemeyer saltará da cova. As cuias dos plenários do Congresso —a da Câmara com as bordas viradas para o céu, e a do Senado, emborcada para baixo— serão abrigos fortificados para proteger criminosos.