Opinião

Deputados fazem do Congresso bunker para o crime organizado

Câmara aprova PEC da Blondagem - 16.09.25
Câmara aprova PEC da Blondagem - 16.09.25 Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Os deputados transformaram a obsessão pela autoproteção num processo de deformação das estruturas arquitetônicas de Niemeyer. Ao se blindar contra ações judiciais, fizeram do Congresso um bunker que o crime organizado jamais imaginou obter.

Aprovada na Câmara, seguiu para o Senado a PEC que submete prisões em flagrante e ações criminais contra congressistas ao aval deles próprios. O texto também fornece foro privilegiado a presidentes de partido, mesmo sem mandato.

O placar folgado da Câmara fez o gênio da arquitetura revirar no túmulo. Se o escárnio for confirmado pelos senadores, Niemeyer saltará da cova. As cuias dos plenários do Congresso —a da Câmara com as bordas viradas para o céu, e a do Senado, emborcada para baixo— serão abrigos fortificados para proteger criminosos.

A regra da autoproteção existiu até 2001. Foi extinta, sob pressão social, porque resultava em impunidade. Escolheu-se um momento estratégico para a restauração da imoralidade. O objetivo é matar futuras ações penais, beneficiando desde assaltantes das verbas federais das emendas até Eduardo Bolsonaro, indiciado por tramar contra o Judiciário e o interesse nacional nos Estados Unidos.

Noutros tempos, o crime organizado financiava a eleição de seus representes. Confirmando-se a blindagem, os criminosos comprarão seus próprios mandatos. O bunker congressual é tão extraordinário que estimula o PCC a ocupar o Congresso sem intermediários.

