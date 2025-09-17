Dino apressa no Supremo ações sobre a legalidade das emendas
O ministro do Supremo Flávio Dino foi rápido na caneta. Em reação ao avanço no Congresso da emenda constitucional que blinda os parlamentares, abrindo caminho para a impunidade, Dino pôs para andar três ações que questionam a legalidade da liberação de emendas orçamentárias. A intenção é apressar o julgamento.
Dino fixou prazo para que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República encaminhem ao Supremo manifestações sobre as ações. Cada órgão terá 15 dias para se pronunciar —Primeiro a Advocacia-Geral, depois a Procuraria. Significa dizer que, em 30 dias, o Supremo estaria apto a julgar as ações.
Em duas das ações que Dino deseja submeter ao julgamento do plenário do Supremo, a própria Procuradoria e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo questionam a constitucionalidade das chamadas emendas Pix, que permitem a deputados e senadores transferir verbas do Tesouro Nacional para a conta das prefeituras sem transparência. Na terceira ação, o PSOL questiona a regra que torna obrigatório o pagamento das emendas pelo governo.
Aprovada por larga maioria na Câmara, a PEC da blindagem seguiu para o Senado. Para entrar em vigor, depende dos votos de 49 dos 81 senadores, em dois turnos de votação. O texto prevê que nenhuma ação penal contra congressistas pode ser aberta sem autorização prévia da Câmara e do Senado. Na prática, torna os parlamentares cidadãos acima da lei.
A pressa de Dino ecoa a contrariedade da maioria do Supremo contra a tentativa do Congresso de inibir a autonomia do Judiciário para julgar as transgressões de deputados e senadores. Se julgar procedentes as ações que pedem o reconhecimento da ilegalidade das liberações automáticas de verbas e da obrigatoriedade do pagamento, o Supremo inibiria a farra das emendas, foco de escândalos que recheiam seus escaninhos com mais de 80 investigações estreladas por parlamentares.
