Centrão usa Bolsonaro para se livrar dele e virar um centrãozão
A pior coisa do sucesso é a dificuldade de continuar sendo um sucesso. Há uma semana, o Brasil virou exemplo mundial de democracia. Agora, a Câmara desmoraliza a democracia ao aprovar requerimento de urgência para votar uma proposta qualquer que anistie ou reduza as penas de Bolsonaro e da cúpula do golpe.
O motor da marcha a ré é o centrão. Hugo Motta segura o volante. Mas utiliza o waze de Arthur Lira. Maestro do atraso, Lira opera nos bastidores de costas para a plateia. Envolveu quase todos os partidos numa manobra capciosa. Nela, o centrão usa Bolsonaro para se livrar dele, convencendo-o a transferir logo o seu espólio.
Em conversa no seu domicílio prisional, Bolsonaro pediu a Lira que suasse o paletó pela anistia. Foi informado de que, antes, seria preciso aprovar a blindagem criminal dos deputados, para livrá-los de retaliações do Supremo. Não garantiu perdão integral. Mas acenou com redução de pena.
Em almoço com Lula, Motta informou sobre acertos supostamente trançados com ministros do Supremo. Para reduzir a fervura da Câmara, incluiria na pauta a PEC da Blindagem e o pedido de urgência da facção bolsonarista. Nesse arranjo, usaria um projeto qualquer de anistia como esqueleto para abrigar um texto sobre redução de penas, a ser negociado. Tudo em nome da pacificação.
A blindagem foi aprovada com o apoio integral do PL e o aval de parte da bancada petista. O pedido de urgência para a anistia passou sem que ninguém conheça o texto pacificador prometido por Motta. De concreto, por ora, apenas duas percepções.
A primeira é que as palavras significam seus antônimos. Prerrogativa parlamentar virou bandidagem. Pacificação é igual a impunidade. Democrata significa cara-de-pau. A verdade está na mentira. A segunda constatação é que avança o projeto do centrão de lançar a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, para tentar virar centrãozão em 2026.
