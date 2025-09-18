Centrão usa Bolsonaro para se livrar dele e virar um centrãozão

A pior coisa do sucesso é a dificuldade de continuar sendo um sucesso. Há uma semana, o Brasil virou exemplo mundial de democracia. Agora, a Câmara desmoraliza a democracia ao aprovar requerimento de urgência para votar uma proposta qualquer que anistie ou reduza as penas de Bolsonaro e da cúpula do golpe.

O motor da marcha a ré é o centrão. Hugo Motta segura o volante. Mas utiliza o waze de Arthur Lira. Maestro do atraso, Lira opera nos bastidores de costas para a plateia. Envolveu quase todos os partidos numa manobra capciosa. Nela, o centrão usa Bolsonaro para se livrar dele, convencendo-o a transferir logo o seu espólio.

Em conversa no seu domicílio prisional, Bolsonaro pediu a Lira que suasse o paletó pela anistia. Foi informado de que, antes, seria preciso aprovar a blindagem criminal dos deputados, para livrá-los de retaliações do Supremo. Não garantiu perdão integral. Mas acenou com redução de pena.