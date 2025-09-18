Paulinho está a serviço do plano Tarcísio-2026, não de Bolsonaro
Durou pouco a euforia cenográfica da bancada bolsonarista na Câmara com a aprovação, na noite de quarta-feira, do requerimento de urgência para a tramitação de um projeto de perdão para os condenados por tentativa de golpe. Na manhã desta quinta, o deputado Paulinho da Força, escolhido como relator do projeto, acomodou uma lápide sobre o bordão "anistia já", gritado pelos aliados de Bolsonaro na noite anterior.
"Essa coisa de anistia ampla e irrestrita já foi superada", disse Paulinho após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Esclareceu que salvar "Bolsonaro individualmente" é carta fora do baralho. Realçou que o projeto escolhido para tramitar em ritmo de toque de caixa, de autoria do deputado Marcelo Crivella, já não prevê o perdão indiscriminado dos condenados.
Paulinho declarou, de resto, que o texto de Crivella "é para inglês ver". Recebeu a missão de construir uma proposta nova, prevendo a redução das penas, não a anistia. O que Paulinho não disse, nem precisaria, é que está a serviço do projeto Tarcísio-2026, acalentado pelo centrão. Sua articulação começa com uma conversa, no final de semana, com o ex-presidente Michel Temer.
Além de ser um simpático à candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, Temer foi responsável pela indicação de Alexandre de Moraes, seu ministro da Justiça, para o Supremo. Paulinho também possui interlocução com Moraes. Conversa também com ministros como Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Cogita procurá-los. Seu objetivo é construir um texto que não seja julgado inconstitucional pelo Supremo no futuro.
Na prática, o centrão usa Bolsonaro para se livrar dele, forçando-o a antecipar a transferência do seu espólio para Tarcísio. Às voltas com a necessidade de reduzir de danos, Bolsonaro teria que se contentar com a hipótese de se beneficiar da atenuação de penas e com a perspectiva de cumprir o seu castigo em prisão domiciliar.
Lula emitiu sinais trocados. Em entrevista à BBC, disse na quarta-feira que "vetaria" uma anistia a Bolsonaro. Em almoço com parlamentares do PDT, declarou que não vê problemas numa proposta que reduza as penas dos envolvidos no quebra-quebra do 8 de janeiro. Nesta quinta, instado por repórteres a comentar a aprovação do requerimento de urgência na Câmara, soou como se estivesse conformado com uma eventual disputa contra Tarcísio em 2026: "Anistia é com o Congresso".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.