Paulinho está a serviço do plano Tarcísio-2026, não de Bolsonaro

Durou pouco a euforia cenográfica da bancada bolsonarista na Câmara com a aprovação, na noite de quarta-feira, do requerimento de urgência para a tramitação de um projeto de perdão para os condenados por tentativa de golpe. Na manhã desta quinta, o deputado Paulinho da Força, escolhido como relator do projeto, acomodou uma lápide sobre o bordão "anistia já", gritado pelos aliados de Bolsonaro na noite anterior.

"Essa coisa de anistia ampla e irrestrita já foi superada", disse Paulinho após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Esclareceu que salvar "Bolsonaro individualmente" é carta fora do baralho. Realçou que o projeto escolhido para tramitar em ritmo de toque de caixa, de autoria do deputado Marcelo Crivella, já não prevê o perdão indiscriminado dos condenados.

Paulinho declarou, de resto, que o texto de Crivella "é para inglês ver". Recebeu a missão de construir uma proposta nova, prevendo a redução das penas, não a anistia. O que Paulinho não disse, nem precisaria, é que está a serviço do projeto Tarcísio-2026, acalentado pelo centrão. Sua articulação começa com uma conversa, no final de semana, com o ex-presidente Michel Temer.