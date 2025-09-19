É um ultraje vestir com toga um pacto para favorecer golpistas

Uma semana depois da condenação de Bolsonaro, cresce o acordão que a Câmara levou ao forno para favorecer os golpistas. Após conversar com o deputado Paulinho da Força, relator do conchavo, Michel Temer disse em voz alta o que antes era apenas sussurrado no escurinho dos bastidores. Tudo ficou transparente como água de bica.

Temer chamou o momento de "histórico". Declarou que a coisa será trançada "de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal e com o Executivo". Chamou o emaranhado de "pacto republicano". Rebatizou anistia de "dosimetria". Temer parecia decidido a demonstrar com quantos lugares-comuns se faz a falta de originalidade na política.

Histórica foi a inédita condenação de um ex-presidente e militares estrelados por crimes contra a democracia. O arranjo para reduzir as penas de golpistas acaba apodrecendo um grande feito antes que ele possa ser saboreado. O pacto republicano de que fala Temer já existe. Foi celebrado em 1988. Chama-se Constituição.