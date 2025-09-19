No Brasil, democracia sempre morre na praia de um acordão

A psicanálise ensina que uma das dificuldades para obter a cura da neurose é o fato de que o neurótico costuma cultivar o mal que o aflige. A democracia brasileira se comporta como um neurótico típico. Disfuncional, o regime democrático age como se não sofresse com a perturbação que o atormenta. Ao contrário, apaixona-se por ela. Essa paixão é estampada em sucessivos acordos que, a pretexto de curar, prolongam a neura nacional.

Imaginava-se que o Brasil se imunizaria contra o retrocesso quando o então senador Romero Jucá, vírus político da cepa do centrão, declarou, numa conversa vadia, que a oligarquia política precisava costurar um grande acordo para "estancar a sangria" provocada pela cruzada anticorrupção. "Com o Supremo, com tudo", disse Jucá, em 2016, sem saber que estava sendo gravado por um delator. Decorridos apenas nove anos, verifica-se que "efeito Jucá" prevaleceu.

Consolidou-se no Brasil o processo de restauração perpétua da neurose. Arma-se um novo acordo. Foi chamado por Michel Temer, amigo e correligionário de Jucá, de "pacto republicano". Coisa a ser costurada "de comum acordo com o Supremo e com o Executivo". O novo objetivo é estancar a sangria do golpismo por meio de um projeto de anistia, rebatizado de projeto de dosimetria. Comtempla a redução das penas previstas numa lei sancionada em 2021, sob Bolsonaro, um dos condenados.