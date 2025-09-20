Juventude de Motta apodrece em oito meses de chefia na Câmara

Ao patrocinar a aprovação da PEC da Pilantragem e do requerimento de urgência para a anistia de golpistas, Hugo Motta tatuou na própria testa um semblante suicida. O suicídio é algo íntimo. Em princípio não seria da conta de mais ninguém. O haraquiri político de Motta passou a ser do interesse de todos porque ameaça de morte a Câmara e, no limite, debilita a democracia.

Pupilo de Eduardo Cunha, Motta ganhou no início de sua carreira política a pecha de "Cunha's boy". O garoto de Cunha chegou à presidência da Câmara, em fevereiro, tendo como cabo eleitoral Arthur Lira. Seu principal ativo era a jovialidade. Fez aniversário de 36 anos em 11 de setembro.

Dizia-se que Motta viraria líder de uma espécie de bossa nova do centrão. Rendeu-se à boçalidade que caracteriza o conglomerado partidário desde a chegada das caravelas. O comando da Câmara tornou a juventude de Motta uma qualidade extremamente perecível. Apodreceu em apenas oito meses de trono.