Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Juventude de Motta apodrece em oito meses de chefia na Câmara

Josias de Souza
Colunista do UOL
Hugo Motta coloca em votação urgência da anistia
Hugo Motta coloca em votação urgência da anistia Imagem: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Ao patrocinar a aprovação da PEC da Pilantragem e do requerimento de urgência para a anistia de golpistas, Hugo Motta tatuou na própria testa um semblante suicida. O suicídio é algo íntimo. Em princípio não seria da conta de mais ninguém. O haraquiri político de Motta passou a ser do interesse de todos porque ameaça de morte a Câmara e, no limite, debilita a democracia.

Pupilo de Eduardo Cunha, Motta ganhou no início de sua carreira política a pecha de "Cunha's boy". O garoto de Cunha chegou à presidência da Câmara, em fevereiro, tendo como cabo eleitoral Arthur Lira. Seu principal ativo era a jovialidade. Fez aniversário de 36 anos em 11 de setembro.

Dizia-se que Motta viraria líder de uma espécie de bossa nova do centrão. Rendeu-se à boçalidade que caracteriza o conglomerado partidário desde a chegada das caravelas. O comando da Câmara tornou a juventude de Motta uma qualidade extremamente perecível. Apodreceu em apenas oito meses de trono.

De repente, o país se deu conta de que Motta não é senão a face jovial de uma velha oligarquia da Paraíba. Vem de Patos. O prefeito da cidade é seu pai, Nabor Wanderley. Antes, passaram pela prefeitura um tio e a avó do deputado. Vitaminado por emendas Pix envidas pelo pelo filho, Nabor foi reeleito para o quarto mandato, com 73,7% dos votos.

A deterioração de Motta é como que potencializada pelas manifestações deste domingo, estreladas por Caetano, Chico e Gil. Vista desde o asfalto, a blindagem de parlamentares pilantras é uma espécie de Bolsa PCC. A calibragem das penas do golpismo, é uma anistia envergonhada.

O prazo de validade da presidência de Motta diminui na proporção direta do aumento das barricadas erguidas no Senado contra a PEC da Pilantragem e contra a extensão do ímpeto pró-redução de penas ao alto comando da organização criminosa liderada por Bolsonaro. Na política, o impossível é um vocábulo que carrega o possível nas suas entranhas.

Beneficiado pelo comportamento suicida de Motta e pelo instinto de sobrevivência dos senadores que terão que disputar a sorte das urnas em 2026, Davi Alcolumbre, o oligarca que preside o Senado, estufa o peito como uma segunda barriga. Ensaia uma inusitada pose de herói da resistência democrática.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.