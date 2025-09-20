Juventude de Motta apodrece em oito meses de chefia na Câmara
Ao patrocinar a aprovação da PEC da Pilantragem e do requerimento de urgência para a anistia de golpistas, Hugo Motta tatuou na própria testa um semblante suicida. O suicídio é algo íntimo. Em princípio não seria da conta de mais ninguém. O haraquiri político de Motta passou a ser do interesse de todos porque ameaça de morte a Câmara e, no limite, debilita a democracia.
Pupilo de Eduardo Cunha, Motta ganhou no início de sua carreira política a pecha de "Cunha's boy". O garoto de Cunha chegou à presidência da Câmara, em fevereiro, tendo como cabo eleitoral Arthur Lira. Seu principal ativo era a jovialidade. Fez aniversário de 36 anos em 11 de setembro.
Dizia-se que Motta viraria líder de uma espécie de bossa nova do centrão. Rendeu-se à boçalidade que caracteriza o conglomerado partidário desde a chegada das caravelas. O comando da Câmara tornou a juventude de Motta uma qualidade extremamente perecível. Apodreceu em apenas oito meses de trono.
De repente, o país se deu conta de que Motta não é senão a face jovial de uma velha oligarquia da Paraíba. Vem de Patos. O prefeito da cidade é seu pai, Nabor Wanderley. Antes, passaram pela prefeitura um tio e a avó do deputado. Vitaminado por emendas Pix envidas pelo pelo filho, Nabor foi reeleito para o quarto mandato, com 73,7% dos votos.
A deterioração de Motta é como que potencializada pelas manifestações deste domingo, estreladas por Caetano, Chico e Gil. Vista desde o asfalto, a blindagem de parlamentares pilantras é uma espécie de Bolsa PCC. A calibragem das penas do golpismo, é uma anistia envergonhada.
O prazo de validade da presidência de Motta diminui na proporção direta do aumento das barricadas erguidas no Senado contra a PEC da Pilantragem e contra a extensão do ímpeto pró-redução de penas ao alto comando da organização criminosa liderada por Bolsonaro. Na política, o impossível é um vocábulo que carrega o possível nas suas entranhas.
Beneficiado pelo comportamento suicida de Motta e pelo instinto de sobrevivência dos senadores que terão que disputar a sorte das urnas em 2026, Davi Alcolumbre, o oligarca que preside o Senado, estufa o peito como uma segunda barriga. Ensaia uma inusitada pose de herói da resistência democrática.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.