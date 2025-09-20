Ministros do União tornam último ultimado de Rueda o penúltimo

O União Brasil, como se sabe, é um partido flex. Inflama-se com fluidos oposicionistas, sem abdicar da propulsão das verbas extraídas dos ministérios que ocupa. Seu presidente, Antônio Rueda, ameaça cotidianamente sacar a caneta contra ministros que se agarram aos cofres. Mas demora tanto a assinar os atos de expulsão que sua valentia ganha uma ponderabilidade cômica.

Na quinta-feira, Rueda reuniu a Executiva do União. Arrancou da direção partidária mais um ultimato. Filiados que não desembarcassem do governo Lula em 24 horas seriam desligados por infidelidade partidária. Chegou a sexta-feira. E nada. Veio o final de semana. Nem sinal.

O União controla três pastas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, sentiu-se compelido a olhar para a porta de saída. Mas decidiu permanecer na poltrona pelo menos até a semana que vem. Lula decola para Nova York neste domingo. Discursará na ONU na terça-feira. Sabino não cogita virar a maçaneta antes do retorno de Lula. As 24 horas do ultimato de Rueda viraram 144 horas, quiçá um pouco mais.