Ministros do União tornam último ultimado de Rueda o penúltimo
O União Brasil, como se sabe, é um partido flex. Inflama-se com fluidos oposicionistas, sem abdicar da propulsão das verbas extraídas dos ministérios que ocupa. Seu presidente, Antônio Rueda, ameaça cotidianamente sacar a caneta contra ministros que se agarram aos cofres. Mas demora tanto a assinar os atos de expulsão que sua valentia ganha uma ponderabilidade cômica.
Na quinta-feira, Rueda reuniu a Executiva do União. Arrancou da direção partidária mais um ultimato. Filiados que não desembarcassem do governo Lula em 24 horas seriam desligados por infidelidade partidária. Chegou a sexta-feira. E nada. Veio o final de semana. Nem sinal.
O União controla três pastas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, sentiu-se compelido a olhar para a porta de saída. Mas decidiu permanecer na poltrona pelo menos até a semana que vem. Lula decola para Nova York neste domingo. Discursará na ONU na terça-feira. Sabino não cogita virar a maçaneta antes do retorno de Lula. As 24 horas do ultimato de Rueda viraram 144 horas, quiçá um pouco mais.
Os outros dois ministros —Waldez Góes (Integração Regional) e Carlos Siqueira (Comunicações)— fingem-se de mortos. Alegam que não são filiados ao partido. Padrinho de ambos, Davi Alcolumbre, estrela da Executiva do União, considera-se imune a ultimatos. Controla também a Codevasf, usina da perversão das emendas parlamentares. Não passa pela cabeça de Alcolumbre abdicar da e$tatal.
Em política, mesmo quando dá errado, o matrimônio com o governo acaba virando patrimônio. É um arranjo difícil de desfazer. O último ultimato de Antônio Rueda virou o penúltimo. Ainda que Sabino desembarque, restarão as pastas e a estatal de Alcolumbre. Sem contar as dezenas de cargos nos quais o União manda e, sobretudo, desmanda no segundo escalão do governo Lula. Há de tudo nesse arranjo fisiológico, exceto coerência e interesse público.
