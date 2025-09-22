Bolsonarismo e centrão chutam seus próprios traseiros nas ruas

A direita acostumou-se na última década a tratar a internet como habitat natural e as ruas como monopólio. Passou a apanhar nas redes sociais e no asfalto. Há algo de inusitado nessas surras. Ao oferecer sabonete para corruptos e óleo de peroba para golpistas, a dupla bolsonarismo-centrão não deu apenas um tiro no pé. Conseguiu a proeza de chutar o próprio traseiro.

Milhares de pessoas levaram sua indignação ao meio-fio no domingo. A Paulista e a orla de Copacabana voltaram a ter mão dupla. Mais de 80 mil brasileiros reocuparam a faixa da esquerda. Em São Paulo, o bandeirão dos Estados Unidos foi trocado por bandeira ainda maior do Brasil. Em vez do pastor Silas Malafaia, o padre Júlio Lancellotti.

No Rio, a charanga bolsonarista deu lugar a uma trilha sonora estrelada pela fina flor da MPB: Caetano, Gil, Chico, Paulinho da Viola, Djavan, etcétera e tal. Produziram-se dois resultados instantâneos. O Senado apressou o enterro da PEC da Pilantragem. O funeral começa na quarta-feira, na Comissão de Justiça. A Câmara já não sabe se conseguirá aprovar nesta semana o projeto da dosimetria, eufemismo para anistia envergonhada.