Congresso fará do Brasil uma sabujocracia se ignorar Trump

Ao ampliar nesta segunda-feira as sanções contra autoridades brasileiras e seus familiares, a Casa Branca impôs novos desafios às instituições do Brasil. A Câmara, por exemplo, se levar adiante o chamado projeto da dosimetria, versão envergonhada da proposta de anistia, submeterá a democracia do país aos interesses da maior potência econômica e militar do planeta.

Horas depois do anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos, o procurador-geral da República Paulo Gonet moveu-se em sentido contrário às pretensões de Trump. Alheio à alegação de que a Justiça brasileira promove uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro, Gonet denunciou ao Supremo o deputado Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo. Acusou-os da articular as sanções americanas para coagir o Judiciário no curso do julgamento do processo sobre a trama do golpe.

Entre as novas sanções, o governo Trump enquadrou na Lei Magnitsky a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci. Moraes tampouco se deu por achado. Reafirmou que a "independência do Judiciário, a coragem institucional e a defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional."