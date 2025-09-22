Assine UOL
Congresso fará do Brasil uma sabujocracia se ignorar Trump

Ao ampliar nesta segunda-feira as sanções contra autoridades brasileiras e seus familiares, a Casa Branca impôs novos desafios às instituições do Brasil. A Câmara, por exemplo, se levar adiante o chamado projeto da dosimetria, versão envergonhada da proposta de anistia, submeterá a democracia do país aos interesses da maior potência econômica e militar do planeta.

Horas depois do anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos, o procurador-geral da República Paulo Gonet moveu-se em sentido contrário às pretensões de Trump. Alheio à alegação de que a Justiça brasileira promove uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro, Gonet denunciou ao Supremo o deputado Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo. Acusou-os da articular as sanções americanas para coagir o Judiciário no curso do julgamento do processo sobre a trama do golpe.

Entre as novas sanções, o governo Trump enquadrou na Lei Magnitsky a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci. Moraes tampouco se deu por achado. Reafirmou que a "independência do Judiciário, a coragem institucional e a defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional."

O Planalto enxergou na nova ofensiva de Trump uma provocação a Lula, que se encontra em Nova York. Nesta terça-feira, ele discursará na abertura da Assembleia-Geral da ONU. O pronunciamento está crivado de contrapontos à cruzada de Washington contra o Brasil, cuja escalada incluiu também a cassação do visto do ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União.

Em meio à eletrificação das relações entre Estados Unidos e Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Motta, reconheceu em evento do banco BTG, em São Paulo, que os deputados lidam com "pautas tóxicas". Referia-se à PEC da Blindagem, que inibe a punição de parlamentares corruptos, e ao projeto da anistia, agora convertido numa proposta de redução de penas que inclui Bolsonaro. As duas iniciativas fizeram o asfalto roncar no domingo.

Diante da perspectiva de rejeição da blindagem dos congressistas no Senado, Motta disse que respeitará a decisão dos senadores. Quanto à proposta que suaviza as penas de golpistas, embora reconheça que "ninguém aguenta mais essa discussão", o chefe da Câmara sinalizou a intenção de aprovar a encrenca ainda nesta semana.

Submetido às conveniências do centrão, Motta alega que só então a Câmara terá condições de tratar de temas que têm real interesse público, como o projeto isenta do pagamento do Imposto de Renda os brasileiros quem ganham até R$ 5.000. Levando seus planos às últimas consequências, o presidente da Câmara dará à democracia do Brasil a incômoda aparência de maior sabujocracia do mundo.

